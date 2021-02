El drama de Yanina Latorre porque quedó varada en Miami: "Vivo en dólares"

Yanina Latorre quedó varada en Miami y deberá esperar a que reprogramen su vuelo para poder regresar al país.

La panelista de LAM contó su travesía en el programa de Ángel de Brito donde reveló que, por el momento, tiene fecha de regreso para mañana.

“Reprogramaron todo porque achicaron la frecuencia o están sobrevendidos. Hay un lío tremendo porque hay mucha gente en Miami, hay muchos argentinos y chilenos. En el momento que me indigné, Ángel me dijo que disfruté unos días más... Conseguí para este miércoles, espero que no me llegue un mail", disparó en el aire.

Según reveló, sus hijos Diego y Lola ya regresaron al igual que su marido, Diego Latorre. Ahora, se encuentra con Dora, quien se quedó para hacerle compañía. “Para no quedarme sola le cambié el billete. Con Dora estamos en aerolíneas diferentes. Me cancelaron a mí (el vuelo), pero a ella no. Entonces llamé y la pasé para otro día”, dijo y aseguró que el cambio y el valor del dólar no la favorece.

“Ya me quiero volver. Hace un mes que vivo en dólares, es dramático. Voy a tener que laburar el triple para pagar la tarjeta”, agregó.

Yanina Latorre enfrentó las críticas por la vacunación de su mamá en Miami

Yanina Latorre también reveló cómo fue el cronograma de vacunación de su mamá Dora Camaño. “La segunda dosis es mas rápido... Dora no tuvo fiebre, dolor en el brazo, nada. Yo entiendo que ella está inmunizada por un año. Mamá no tuvo miedo, hay que tener esperanza”, aseguró.

Esta acción generó una fuerte polémica, sobre todo cuando trascendió que no residentes de Miami viajaban especialmente a aplicarse la dosis.

"Si vos me decís que vine acá, me vacuné yo, que tengo 51 años y le cagu... la vida a un adulto mayor... ¡Loca, vacuné a mi vieja que tiene 80 años! De casualidad me encontré con la posibilidad, me lo ofreció una chica que vive acá y lo hice. Cualquier persona que hubiese estado en mi situación hacía lo mismo. Y el que diga que no es un careta", disparó.