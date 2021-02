Lola Latorre se reencontró con Yanina: los motivos de su regreso a Miami

Lola Latorre volvió a reencontrarse con Yanina Latorre, después de unas semanas de vacaciones con su novio Jerónimo Chávez.

La joven modelo confirmó que regresó con su mamá antes de tiempo por un particular motivo: extrañaba a la panelista de LAM.

“Finalmente llegué, después de tanto”, dijo la morocha en su cuenta oficial de Instagram. “Después de tanto, llegué a Miami y estoy feliz porque ¿saben con quién estuve recién? Con mi mamuna, que tanto extrañaba, y con Memé, que las amo y comimos riquísimo. Estoy feliz que estoy acá de nuevo, después del esquí, después de todo”, expresó.

Yanina Latorre y su familia, varados en Miami

Después de sus vacaciones con Jero, Lola Latorre volverá a Buenos Aires la semana que viene, debido a la demora en los vuelos que presentan las diferentes aerolíneas.

Por esta situación, Yanina Latorre hizo un fuerte descargo en sus redes. "Conseguí pasajes pero, cuando vaya a subir al avión, ya sé que hay gente muy varada. Un amigo mío está desde hace tres días intentado subir al avión y no puede. Yo tengo pasaje para el miércoles, hoy me hisopé y grabé el hisopado, por lo que me putearon. A ver si todavía no viajaba por el hisopado”, expresó en redes.

Y agregó: “Ayer llegó Lola con Gero, pero ellos se quedan hasta la semana que viene, espero que puedan viajar”.