Allegra Cubero dejó sus redes sociales públicas y siempre comparte todos sus planes. La hija de Nicole Neumann es amante de la moda y la música, por lo que compartió su gran atuendo para ir a ver a Emilia Mernes en el Movistar Arena.

Allegra Cubero

Así fue el espectacular look de Allegra Cubero para el show de Emilia Mernes

La cantante presentó su espectáculo que tendrá diez Movistar Arena y dos en el Estadio Vélez. La hija de Fabián Cubero estuvo presente en uno de estos shows y lo compartió con un gran video usando el famoso trend "Get Ready With Me" en su cuenta de TikTok. La hija de la modelo tiene muchos seguidores que disfrutan viendo sus atuendos, y además la hermana de Indiana Cubero está haciendo sus primeros pasos en el modelaje.

Para está ocasión, Allegra Cubero lució un look muy moderno. Optó por un pantalón engomado negro con una remera oversized blanca estampada. Combinó su outfit con botas y una campera azul, y completó el conjunto con un choker. La hija de Nicole Neumann compartió un video de su atuendo al ritmo de una canción de la cantante.

AF.