La ex Casi Ángeles se mantiene constantemente activa en las redes sociales, lugar que elige para mostrar detalles de su vida privada, proyectos de su vida profesional y los increíbles looks que elige usar. Emilia no solo demostró a lo largo de su carrera el talento que tiene para cantar y actuar, sino que también deja en evidencia el buen gusto que tiene para la moda y esto lo manifiesta en sus diversos looks.

Con un estilo muy sofisticado la artista participa de las nuevas tendencias. En la temporada de invierno se lució usando prendas claras, como el color blanco que fue predominante en sus outfits. En un importante evento usó un largo vestido color nude tendencia. De la misma manera se llevo miles de miradas en un desfile de la BAFWEEK 2024, donde optó por usar una larga pollera cargo de jean, la cual combinó con un body blanco y distintos accesorios.

Recientemente la modelo sorprendió con el increíble look que eligió para un programa de televisión al que fue invitada.

El fantástico look de Emilia Attias acompañado con accesorios de lujo

Fue en el programa nocturno 'La noche perfecta' conducido por Sebastián Wainraich, donde la cantante deslumbró usando una fina prenda combinándola con accesorios de lujo. En este show el comediante tiene un espacio para sus tradicionales monólogos, además de estar acompañado por una banda y someter a los famosos invitados a distintas preguntas y contar distintas anécdotas.

Si bien Attias contó muchos episodios graciosos de su vida personal como el momento que conoció por accidente a Chris Hemsworth quien es el actor que interpreta al Súperhéroe Thor, lo que más sorprendió fue el increíble look que usó la artista para el momento.

La expareja del Turco Naim optó por un largo vestido ajustado color negro hombros caídos, el cual complementó con grandes joyas doradas y zapatos negros taco aguja. Fue ella quién a través de su cuenta oficial de Instagram compartió diversas postales de la ocasión.

Los looks que lleva últimamente Emilia están siendo muy replicados, esto la está sumando a las figuras Argentinas que son consideradas íconos de la moda actuales. Sin dudas ella tiene mucha habilidad al momento de combinar prendas y destacar con estas, sin dejar su estilo de lado la actriz se suma a las nuevas tendencias luciéndolas de una manera espectacular.

A.D