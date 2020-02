El fuerte descargo de Fernando Burlando sobre el caso de los rugbiers

Hugo Tomei denunció a Fernando Burlando por sus últimas declaraciones sobre el caso de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell. En ese sentido, el abogado de la familia Báez hizo un contundente descargo.

“En ningún momento hicimos ninguna referencia puntual y si la hicimos fue en favor de la salud y la integridad de esta gente que pretendemos que lleguen de la mejor manera al juicio oral para que puedan obtener el castigo justo. Se están manejando situaciones que tienen que ver con las proyecciones de la gente que defiende a los rugbiers y no tienen que ver con la realidad”, comenzó diciendo Burlando en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, siguió: “Les molesto que yo diga que son cobardes y asesinos. Están filmados en plena ejecución. El temor de ellos es que distintos presos les han dicho que los que quién los agreda en la cárcel va a ser representado gratis por Burlando. Es una estrategia que quiere imponer el abogado. Quiere el arresto domiciliario para sus defendidos”.

Asimismo, Fernando sostuvo: “No pretendemos que sufran ningún tipo de dejación ni incidente. Queremos que lleguen lo más sano posible al debate oral. Pedimos que se los cuide y no tengan ningún incidente pero obviamente que si estén presos”



“El hecho les debió haber generado miedo y no ahora que dicen que en la cárcel tienen miedo. Por la evaluación que hicimos, por los hechos que se le imputan a esta gente, nadie más que ellos merecen estar detenidos hasta que la justicia dicte el fallo final”, agregó.

“La fiscal fue castigada injustamente y ya se tomó una decisión al respecto. Recurren a cualquier cosa”, cerró el letrado.