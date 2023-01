Paula Chaves volvió a los escenarios luego de cuatro años y durante esta temporada de verano se encuentra en Carlos Paz, junto a su marido, Pedro Alfonso, quién fue el que le hizo la propuesta para actuar junto a él en la obra cómica Un plan perfecto en el Teatro del Lago.

En una entrevista exclusiva para la revista Pronto, la modelo y actriz reveló detalles acerca de cómo lleva la maternidad, su decisión de no tener más hijos, su estadía en Córdoba y sobre su retorno al teatro, además de una íntima confesión acerca de su amiga Jazmín De Grazia, a quién le rinden tributo muy especial durante la obra.

El matrimonio durante el día disfruta del verano con sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa y por la noche conducen hacía el Teatro del Lago para realizar la doble función de su obra con sus compañeros de elenco: Pachu Peña, Rodrigo Noya, Romina Gaetani, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani.

Paula Chaves y Pedro Alfonso

Durante el dialogo con Pronto, Paula Chaves expresó cómo se siente sobre su retorno al teatro: "El verano pasado había sido bastante intenso y estar toda la temporada sin ayuda con los tres chicos no fue nada fácil. Este año, dije: ´¡No me agarran de nuevo adentro!´. Aparte Fili está más grande y ya puedo hacerlo. Fuera de joda, tenía ganas de volver a trabajar. Aparte acá podés combinar pasar el día con la familia, estar con los chicos, disfrutar e ir a pasear y a la noche vamos al teatro. Está buenísimo poder combinarlo así, a ellos les encanta también y todos la pasamos bien".

En la obra de teatro que protagonizan Pedro y Paula rinden un homenaje muy especial a Jazmín De Grazia, amiga muy querida por la actriz, ya que el próximo 5 de febrero se cumplirán 10 años de su muerte. En el guion, que fue escrito por Peter, Paula cumple un rol importante, debido a que su personaje tiene un nombre significativo para ella: Jazmín. Al notarlo, la actriz se emocionó al recordar a su adorada amiga.

Paula Chaves: una señal del más allá la vincula con su amiga Jazmín De Grazia

El periodista Nico Peralta de la revista Pronto le consultó acerca de su personaje en la comedia: ‘’¿Tu personaje se llama Jazmín por Jazmín de Grazia?’’. Y Paula contestó: ‘’Eso fue muy loco. Pedro lo escribió, le bajó la idea, le puso Jazmín y cuando me lo contó, le respondí: ¡Ay, Jazmín!’’

Asimismo, agregó: "Me miró desconcertado y me respondió: ´Me bajó un día y le puse así´. Fue al azar y lo siento re lindo porque es tenerla cerca a mi amiga. Lo estoy disfrutando y me hace bien nombrarla todos los días a la loca. El personaje de Pedro se llama León. Somos Jazmín y León".