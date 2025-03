El inesperado dato que reveló Valentina Cervantes sobre su reconciliación con Enzo Fernández: "Escuchamos Nicki Nicole juntos"

Luego de tres meses separados, Valentina Cervantes y Enzo Fernández volvieron a apostar por su amor. La reconciliación fue una de las más esperadas, ya que la pareja contaba con un gran apoyo del público. En una conversación con LAM, la modelo compartió detalles de su relación y explicó cómo lograron superar sus diferencias para estar juntos nuevamente.

La reconciliación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Sobre el reencuentro con Enzo, Valentina detalló: "Arreglamos las cosas que no estábamos muy de acuerdo, pudimos acomodarnos bien para seguir con la familia y la pareja". Sin embargo, más allá de la visita, lo que ocurrió fue un nuevo comienzo: "No fui con expectativas de nada. Nos reencontramos como pareja".

La modelo fue clara respecto a su decisión de volver con el futbolista: "Si no hubiera amor, no estaría con Enzo, eso es lo que sobra, por eso le di una segunda oportunidad". Cervantes explicó que siempre estuvo predispuesta a la reconciliación, pero que necesitaban hablar y dejar en claro ciertos aspectos de su relación para seguir adelante.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Valentina también reveló que Enzo extrañaba mucho su vida en pareja y la familia. “Para él es difícil estar tan lejos y solo”. En ese sentido, también admitió que, tras la separación, ambos decidieron cambiar algunas cosas en su rutina, especialmente en lo que respecta a su carrera como modelo.

El inesperado dato que reveló Valentina Cervantes sobre su reconciliación con Enzo Fernández

Cervantes participó en un desfile de Ricky Sarkany y aseguró que ahora dividirá su tiempo entre Argentina e Inglaterra para poder continuar con su trabajo. "Él accedió a eso y por suerte me acompaña", afirmó, destacando que cuentan con un equilibrio que les permite seguir adelante juntos.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández con sus hijos

Cuando fue consultada por los rumores que vinculaban a Enzo Fernández con otras mujeres durante su soltería, Valentina Cervantes optó por la diplomacia y aseguró que ese no era un tema que la afectara. "En esos terrenos es mejor no entrar", respondió con firmeza, Incluso, sorprendió al contar un curioso dato: "Escuchamos Nicki Nicole juntos". Con esta frase, la modelo dejó en claro que no le presta atención a las especulaciones y que prefiere enfocarse en su presente con Enzo.

N.L