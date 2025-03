Las famosas son embajadoras de las mejores marcas de ropa, y tienen el acceso a conocer y marcar las mejores tendencias de la temporada. Sin embargo, la moda no se basa solo en la elegancia y los looks para un evento en específico. Muchas de ellas son grandes amantes de lo deportivo, y por eso le dan un lugar importante en sus trabajos como influencers. Algunas de ellas, como Antonela Roccuzzo, Sofia Calzetti y Cami Homs, tuvieron la oportunidad de conocer los conjuntos más cancheros y cómodos, y no dudaron en mostrarlo con sus seguidores.

Los looks deportivos de las celebrities / Créditos Optime Festival y Grupo Mass

Rojo y pasión, Antonela Roccuzzo, Sofía Martínez y Gimena Accardi marcan las tendencias del deporte

La semana pasada, Adidas realizó un encuentro entre varias famosas, donde lucieron los mejores conjuntos deportivos. Los mismos, siguiendo con los colores de la marca, seguían la pasión y adrenalina de una sesión divertida. Antonela Roccuzzo, Sofía Martínez y Gimena Accardi compartieron un momento lleno de risas, desafío y moda.

Antonela Roccuzzo / Créditos Optime Festival

Antonela Roccuzzo / Créditos Optime Festival

La esposa de Leo Messi fue por un conjunto ceñido, total black, de calza y un top deportivo. En ese sentido del uso de lo largo, la periodista lució un joggin, con su campera blanca en combinación con las clásicas rayas a los costados en negro. Por último, cerró el conjunto con un top de varias tiras, con una tela más opaca que la de Roccuzzo. La actriz decidió darle la oportunidad a un conjunto completamente diferente. El short ceñido rojo llamaba la atención por sobre una campera y un corpiño deportivo negro, marcando la comodidad para el verano.

Antonela Roccuzzo / Créditos Optime Festival

Sofía Martínez / Créditos Optime Festival

Gimena Accardi / Créditos Optime Festival

La elegancia de Camila Homs, Eva Bargiela, Sofía Calzetti con conjuntos deportivos verdes

El pasado miércoles, Clinique llevó a cabo un encuentro donde Camila Homs, Eva Bargiela y Sofía Calzetti demostraron que la elegancia puede estar también presente en los looks deportivos. El verde pastel es un color que suele usarse en vestidos formales o trajes sastreros. Sin embargo, las influencers realizaron actividades de stretching con conjuntos de Zettia la línea deportiva de Sofía, donde se destacaba este color.

Eva Bargiela / Créditos Grupo Mass

Si bien todas le dieron la oportunidad a las calzas deportivas, el top fue el diferencial principal de cada una. La modelo optó por un diseño de musculosa de tiras finas y una tela opaca. Por su parte, la pastelera de Bake Off Famosos lució una parte superior más larga que la joven anterior, y se jugó por un diseño que presentaba una apertura en sus costados. Por último, la pareja del Kun Agüero decidió ir por algo más clásico, utilizando el largo y las tiras de Cami Homs, pero todo cerrado para comodidad.

Eva Bargiela / Créditos Grupo Mass

Camila Homs y Eva Bargiela / Créditos Grupo Mass

Camila Homs, Eva Bargiela, Sofía Calzetti / Créditos Grupo Mass

Las celebridades no solo marcan las tendencias en la moda nocturna o del día a día. El mundo del deporte también merece tener un espacio, donde las jóvenes puedan encontrar lo más cómodo y canchero a la hora de hacer sus actividades favoritas. Por eso, ellas son las embajadoras de importantes marcas, y demuestran con divertidas sesiones entre amigas cuáles son los conjuntos ideales, recibiendo el halago de todos sus seguidores y amantes del fashionismo.

A.E