El pasado jueves 20 de marzo, Alexis Mac Allister y Ailén Cova sorprendieron a las redes sociales al anunciar que estaban esperando su primer bebé. Diversos comentarios surgieron al respecto, y muchos volvieron a recordar a Cami Mayan. La influencer ya contó en otras ocasiones lo mal que la había pasado en la separación con el campeón del mundo; por eso, sus fanáticos empatizaron con ella. Sin embargo, la joven se encontraba disfrutando de las tendencias y las hermosas calles de Nueva York. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores fotos que sacó durante su viaje sola.

El viaje de Cami Mayan a Nueva York

Las mejores fotos de Cami Mayan en Nueva York

Cami Mayan decidió disfrutar de un viaje sola por la ciudad de Nueva York. Entre divertidas calles y looks tendencia, la influencer se alejó de los escándalos de la Argentina, que iban explotando en los últimos días. Alexis Mac Allister y Ailén Cova confirmaron que esperan su primera hija a través de un tierno video publicado en sus redes sociales. La expareja de la joven ya se había expresado respecto a cómo quedaron las cosas con ella; sin embargo, no se asemejaba al relato de Mayan.

El viaje de Cami Mayan a Nueva York

El viaje de Cami Mayan a Nueva York

El viaje de Cami Mayan a Nueva York

Por eso, ella decidió olvidar todo lo ocurrido y realizó un relajante viaje por la Gran Manzana. En su cuenta de Instagram, mostró los mejores paisajes, con un estilo dark academia. Cami Mayan resaltó la belleza de la ciudad, pero la tranquilidad de haber viajado por su cuenta, y sin responsabilidades. "Irme a Nueva York sola y hacer exactamente lo que quiero", escribió en la descripción del álbum, y muchos lo tomaron como un claro palito hacia su expareja y los escándalos que eso le trajo.

El viaje de Cami Mayan a Nueva York

El viaje de Cami Mayan a Nueva York

El viaje de Cami Mayan a Nueva York

Sin embargo, la escapada no se volvió solo un momento de relajación para ella. Cami Mayan se volvió una influencia en la moda, al mostrar looks tendencias inspirados en la ciudad y la estética old money. En uno de sus oufits que más la enamoró, se podía lucir una pollera a cuadros con un buzo oversize y un tapado para la lluvia. Por otro lado, también le dio el lugar a los pantalones de jean, con buzos con inscripciones, de Nueva York, y el tapado de piel. Ambos los combinó con zapatillas cancheras, pero cómodas para poder recorrer todo lo que quisiera.

Los looks de Cami Mayan

Los looks de Cami Mayan

Cami Mayan demostró que está pasando un buen momento personal, mientras en la Argentina explotan los escándalos entre los jugadores de la Selección Argentina. La host de Patria y Familia ya regresó al país, para disfrutar el fin de semana del Lollapalooza, y mostrar, una vez más, que es una gran influencia en la moda. Ella logra traer diferentes estéticas tendencias, y lucirlas para sus trabajos. Sus seguidores no dudaron en dejarle tiernos mensajes apoyándola en todos sus proyectos.

A.E