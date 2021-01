El insólito pedido de Matías Defederico a Cinthia Fernández: quiere que pague el alquiler por vivir en la casa de sus hijas

Continua la pelea entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. La ex pareja se encuentra separada desde hace años, pero los enfrentamientos siguen estando a flor de piel.

En la últimas horas se supo que Defederico quiere que Cinthia Fernández le pague el alquiler por vivir en la casa en la que habita con sus hijas. Esa vivienda, según lo acordado en la justicia, era un bien del matrimonio y firmaron que sería el lugar en el que vivirían sus hijas (Charis, Bella y Fran) hasta que fueran mayores de edad.

Matias Defederico le mando una carta documento a Cinthia exigiéndole que pague un alquiler de la casa donde vive con las hijas. Era la casa del matrimonio pero según el convenio firmado, ahí vivirán las hijas hasta la mayoría de edad. — #angelresponde (@AngeldebritoOk) January 11, 2021

"Matias Defederico le mando una carta documento a Cinthia exigiéndole que pague un alquiler de la casa donde vive con las hijas. Era la casa del matrimonio pero según el convenio firmado, ahí vivirán las hijas hasta la mayoría de edad", dijo Angel de Brito en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la panelista aseguró: "Más mierda y cara de piedra no había".

Cinthia Fernández vivió un desesperante momento en el piso de LAM con una de sus hijas

Cinthia Fernández en pleno vivo de Los Ángeles de la Mañana vivió un enorme susto con una de sus hijas. Todo comenzó cuando la panelista recibió un desesperado llamado de su madre, notificándola de la angustia que sintió Charis, una de sus gemelas de 7 años, al despertarse.

"¿Qué pasa con tu hija que estás tan asustada?", le preguntó Ángel de Brito a su panelista al aire, dándole lugar a que manifieste su preocupación.

"Ay, no saben la desesperación que me dio recién. Me llama mi mamá y me dice 'está Charis llorando'. Yo dormí abrazada con ella, pero se levantó dormida, viste cuando no sabés dónde estás, bajó y no la encontró a Carmen (la señora que las cuida), porque estaba cambiándole el agua a los perros del otro lado de la casa. Y Charis dice 'no quería salir así vestida y no la encontré'. Entonces la llamó a mi mamá. Yo pensé que estaba sola en la casa", relató Cinthia Fernández.