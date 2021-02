El intenso desafío de Maru Botana escalando el Tronador

Luego de pasar unas divertidas vacaciones con su familia en el campo, Maru Botana decidió hacer una aventura en solitario y se animó a escalar el cerro Tronador en Bariloche y documentar toda la experiencia en sus redes sociales.

A través de Instagram y con un video de toda la odisea, la chef se mostró muy emocionada y brindó detalles a su fans sobre esta enriquecedora experiencia. "Siento que en esta vida no quiero quedarme con ganas de nada. Si bien tuve una vida completita, colmada de emoción y adrenalina. Creo que la subida al Tronador fue como un desafío importante en mi vida, y por sobre todo algo que quise hacer sola. Necesitaba. Hacerlo y fue el momento", comenzó Maru en su relato.



Luego, relató cómo arrancó esta travesía: "El sábado a las 7 de la mañana arrancó esta increíble aventura. Acompañada por mi copiloto de fierro @totodellacqua , y unas increíbles personas como @rosscraigmtg mi guía, y @alan.schwer , un escalador con todas las letras (...) En esa inmensidad, en ese momento, donde después de tantas horas de caminata en subida y donde mis piernas no me daban más, pensé que bueno es estar con estas personas tan capas", reveló Botana sobre las personas que estuvieron con ella.

"Al día siguiente 3.30 comenzó la subida al pico Argentino. llegamos al Filo antes del amanecer y cada paso era una sensación maravillosa", continuó la cocinera y luego reveló las sensaciones que vivó al llegar a la meta: "Lo logré, lloré, de emoción al subir. Pensé mucho en mi familia , en todos y en cada uno, en lo que los amo tan fuertemente. También me sentí cerca de mis ángeles del cielo. Fue lo mas!!!!!".



La lujosa casa de Maru Botana en Tigre en donde vive con sus 7 hijos

Si hablamos de lujos, Maru Botana no se queda atrás y eso lo demuestra con la impactante casa que posee en Tigre. La chef y su esposo, el ingeniero agrónomo Bernardo Solá, vive en una inmensa propiedad junto a sus 7 hijos.

Se trata de una espaciosa casa, de aspecto sencillo de 900 m2 totales con quincho, playroom, dos comedores, huerta y parque. Fue la cuenta Ricos y famosos de Twitter la que mostró las fotos de la morada de Botana que está valuada en unos u$s 1,8 millones de dólares.