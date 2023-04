Thalía se mostró muy emocionada tras haber dado una conferencia en Harvard sobre su experiencia de vida.

En su posteo de Instagram, la cantante contó que su papá soñaba con que ella fuera a Harvard y -a su manera- lo cumplió.

Thalía en Harvard.

"Mi padre murió cuando yo tenía seis años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía: 'Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar'”, comenzó escribiendo Thalía.



Luego señaló: "Y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa y fui a Harvard como empresaria. ¡Te lo dedico papá!".

Thalía en Harvard.

Por último, Thalía contó que fue invitada para poder compartir su experiencia y su trayectoria, y charlar con grandes mentes sobre sus negocios. "Me llena de orgullo y felicidad", aseguró la cantante.

Para ese momento tan especial, eligió un look Total white muy glam.

Thalía en Harvard.

Thalía usó un un conjunto de pantalón y chaqueta que se ataba en la cintura. Por el escote se asomaba una blusa blanca y, en los pies, llevó sandalias plateadas con brillos.

El pelo lo tenía suelto y su make up era bastante natural.

Sin dudas, la cantante tiene un gran gusto por la moda.