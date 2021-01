Rocío Oliva fue robada e hizo un desesperado pedido por su salud

La ex de Diego Maradona, y ahora panelista de Polémica en el Bar, Rocío Oliva, tuvo un mal día cuando, sin que se de cuenta, la robaron la cartera de su auto y dentro de ella contenía una medicación que necesita tomar de forma urgente.

Rocío Había ido al dentista para realizarse un implante y por eso le dieron unos fuertes calmantes, que ella guardó celosamente dentro de su cartera. Al parecer, en un momento de descuido, bajó del auto sin ella y ese fue el momento en el que le abrieron la puerta del vehículo para sacársela.

Compenetrada con su labor en el programa de América TV, se dio cuenta de que le faltaba cuando la buscó para sacar la medicación y ahí vio que ya no la tenía. Súper responsable, igual fue al programa aunque se sentía mal pero sus atentos compañeros le preguntaron qué le sucedía y en ese momento Rocío relató el hecho: "Todo me preguntan qué me pasa. Hoy me pusieron un implante dental y se me está yendo la anestesia pero no tengo los calmantes porque me robaron la cartera con los medicamentos", y agregó: "Por eso tengo esta cara".

Para llevar tranquilidad a su entorno Oliva se refirió al hecho: "No me asaltaron a mí, yo no me di cuenta. Me abrieron el auto y me sacaron la cartera cuando yo no estaba. Me di cuenta a las 3 horas de que no la tenía. ayer fue un día tremendo. Estoy bien pero no me puedo reír mucho", concluyó.

La polémica frase con la que Rocío Oliva respondió al cruce con Dalma Maradona

“Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo...”, escribió Dalma Maradona en su cuenta de Twitter, desatando un nuevo capítulo en la guerra mediática que mantiene con Rocío Oliva, expareja de su papá, Diego Maradona.

El historial de ambas no es nada bueno y de hecho desde hace años que han tenido cruces, pero luego de que la la hija del Diez le exigiera a Rocío que deje de referirse públicamente a ella, a su hermana Gianinna y a su madre, Claudia Villafañe, fue cuando la blonda se puso en pie de guerra.

Desde la pantalla de Polémica en el Bar en donde trabaja como panelista, Oliva retrucó: “Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: ´Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas’. Yo lo que hice hoy a la mañana fue repetir lo mismo, voz autorizada de Diego vía un audio”, explicó Oliva sobre los dichos que enojaron a Dalma.

Tras ese primer descargo de la futbolista, Dalma, volvió a la carga y le retrucó: “Probá a ver qué pasa un mes en tu laburo de tele sin nombrarnos", le dijo en Twitter y sumó: "Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio”, había publicado la hija mayor de Diego Maradona..

Tras ese fuerte mensaje, Oliva no se quedó callada y la respuesta fue contundente: "A mí no me van a decir dónde tengo que ir, si al velorio, o al cementerio”, contestó primero y luego agregó: “Yo puedo hablar de quien sea, cuando sea y cuando quiera”.

“Me extraña porque son mujeres grandes, más grandes que yo. Tendrían que estar acostumbradas a que se hable del padre, de ellas. No se tendrían que enojar tanto por esas cosas”, cerró polémica.