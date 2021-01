Dalma Maradona y el furioso descargo contra Rocío Oliva

El escándalo tras la muerte de Diego Maradona, el pasado 26 de noviembre de 2020, parece no tener fin, en especial, la bronca de las hijas mayores del Diez con el entorno más polémico del astro, entre los que se encuentran Rocío Oliva.

Luego de no poder asistir al funeral para despedirse de su expareja, la joven ha roto el silencio en Polémica en el bar, ciclo del que forma parte, y esto ha molestado sobremanera a Dalma Maradona, quien en la tarde del lunes salió furiosa a través de Twitter.

"No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA, para que ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora... (sigue)", comenzó la actriz en su cuenta oficial.

"Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá,a mi hermana y a mi, no? Y encima mintiendo...", continuó nombrando a Oliva y sin pelos en la lengua.

"Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABLAR DE LA TUYA... Me pudriste...", lanzó luego Dalma, señalando el accionar de Rocío, quien luego de ser vetada del funeral de Diego, apareció varias veces en la televisión hablando del tema.



"Claramente preferiría no hablar de nada pero es AGOTADOR escuchar mentiras todos los días! Y en general todos los que hablan en nombre de mi papá me dan ganas de vomitar! Desde un abogado hasta una ex u otra diciendo a quien amó y a quien no #DIGNIDAD", cerró la hija del Diez.