El novio de una Floppy Tesouro sufrió una grave denuncia internacional

Hay problemas para Floppy Tesouro ya que su nueva pareja recibió una denuncia por incumplimiento de pago. El se llama Ezequiel Pereira y está acusado de estafa en Estados Unidos por no cumplir con un contrato.

"La persona que denuncia lo hace por no cumplir con un contrato. La primera instancia es la denuncia, pasó en el exterior. Tiene que arreglar antes de que haga la demanda. Son 27.500 dólares que le dieron para montar una hamburguesería que quedó en sin efecto. La persona que denuncia dice que no le cumplieron y pidió el reembolso y le dijeron que no hay", comenzó contando la angelita.

"Floppy promocionó en una oportunidad en servicio que la empresa brinda", amplió Brey. "Ahora lo que tiene que ver con la demanda es que la persona quiere recuperar el dinero que puso y según tengo entendido le quieren sólo devolver 10 mil dólares. La denuncia tiene el monto en la factura", concluyó Brey.

Floppy Tesouro presentó oficialmente a su novio en las redes sociales

Luego de separarse definitivamente del padre de su hija Moorea, Rodrigo Fernández Prieto, Floppy Tesouro encontró el amor en Miami con el empresario gastronómico Ezequiel Pereira y por primera vez desde que comenzaron su noviazgo se animó a mostrarse junto a él más que enamorada en su cuenta de Instagram donde subió 10 fotos.

La bailarina y actriz se mostró muy enamorada en Miami a comienzos de año junto a su pareja y ahora, en medio de sus vacaciones en Formentera, España, decidió dedicarle sus primeras palabras públicamente: "Que lindo encontrarnos y coincidir en esta vida. Dos meses de amor y risas juntos, vamos por más momentos como estos mi compañero de aventuras", escribió Floppy en un posteo en donde se los ve a los dos más que enamorados. Mirá todas las fotos en la galería de imágenes

