Recientemente separada de Benjamín Vicuña, Eugenia la China Suárez, antes de viajar a Madrid, se refugió en el entrenamiento a full para matar el tiempo libre. En esta oportunidad eligió a Romina Traetta al persona trainer que trabajó con Laurita Ferández, actual pareja de su ex, Nico Cabré. Si bien Laurita y el actor nunca blaquearon que volvieron todos lo dan por un hecho.

La actriz, antes de viajar con sus hijos a España donde grabará una película, puso el cuerpo en acción de la mano de alguien que sabe. Así, Eugenia se animó a grabar con ella una serie de videos que estarán disponibles para su venta en noviembre, para toda persona que quiera seguir una rutina de entrenamiento con regularidad desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar.

"Es un entrenamiento diseñado para tomar cuatro clases por semana, son de unos 25 minutos y consta de cinco rounds de cinco ejercicios cada uno; son 40 segundos de ejercicio y cinco de descanso. Todas las clases son diferentes, ninguna es igual”, contó Traetta a Teleshow.

Enterate cómo es es el súper plan fitness de la China Suárez con la misma instructora de Laurita Fernández.

La profesora que además entrena a Stefi Roitman y fue la encargada de poner a punto en cinco días a Ricky y Mau Montaner para sus recitales en el Teatro Gran Rex, el plan, de ejercicios sin peso, es para todas las edades y niveles, para sedentarios o entrenados.

"Ella este año empezó a hacer yoga y pilates, pero siempre dice que no hace gimnasia… No importa que sea flaca, es mamá de tres hijos y trabaja un montón. Entonces, doy tips sobre cómo empezar y muestro variantes por si alguien no puede”, dijo sobre la China.

La entrenadora amplió sobre la China: “Acataba todo; no costó porque hace yoga y tiene una correcta ejecución de los ejercicios y no fue difícil porque hicimos un trabajo consciente, fuimos con mancuernas de un kilo y después de dos”.

“La elegí a ella porque es mamá, porque no entrena y arrancó recién este año y ella quería un cambio interno que se viera reflejado en lo externo”, agregó, mientras la actriz se mostró sorprendida con la producción de los videos, que se hizo con un drone y cinco cámaras.

La China y su entrenadora.

El particular look de la China Suárez y Rufina para pasear por las calles de Madrid

La China Suárez está instalada en Madrid para empezar el rodaje de una nueva película y disfruta al máximo de los tiempos libres.

Relajada y feliz junto a Magnolia, Rufina y Amancio la actriz de 29 años compartió imágenes de su estadía y de los looks particulares que eligió para sus paseos por la capital española.

En uno de sus post, la diosa se mostró con un mini vestido color rojo, que acompañó con zapatillas Nike de la línea Jordan pero también complementó con una máscara de león que llamó la atención de los transeúntes.

Luego, la China Suárez subió las imágenes del look de Rufina, su hija mayor, en la que aparece con una pollera escocesa, botitas, medias altas y un piluso blanco y negro.

¡Divina!

FL