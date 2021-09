La angustia de Agustina Cherri ante la imposibilidad artística que padece su hija, Muna

Agustina Cherri fue una de las invitadas a "La Noche de Mirtha", conducido por Juana Viale. La actriz vuelve a la ficción con La 1-5/18' desde el 20 de septiembre por El Trece, contó detalles del programa y habló sobre los inicios de su hija Muna en la música.

La joven, es la primer hija de la actriz que tuvo junto a Gastón Pauls y hoy tiene doce años. Durante muchos años estuvo protegida su imagen pero sus padres tuvieron que cambiar esto por pedido de la niña.

La actriz contó: “Ella desde muy chiquita canta, de los cinco o seis años. Había un recurso de amparo por el que no se le podía mostrar la cara, hasta que un día se sentó y me dijo: "Mamá quiero mostrar lo que hago". Tengo pánico y siento que no va a poder con nada”.

Si bien recordó que su carrera también comenzó desde muy pequeña la actriz indicó: “ La televisión era otra cosa” y que le preocupa pensar como la fama puede impactar en la vida de su pequeña hija.

"Tantos años se preparó para ser cantante que ahí está, componiendo sus canciones y por grabar un disco con sus temas. Ella tiene un manejo (de la situación), una relajación… eso me da tranquilidad. Tiene muy en claro lo que quiere. La llamaron de una compañía para grabar un disco y dijo que no porque la iban a llevar para otro lado”, contó.

Para finalizar la actriz declaró: “Está componiendo sus temas: es una profesional. Le pedís cualquier canción y te la saca. Es movilizante”. “Me dijo que quiere componer en inglés y trabajar en el exterior. No sé cómo voy a hacer para soltarla, pero ya arrancó su camino”, cerró.

Agustina Cherri confirmó que padece de presbicia y compartió una foto en la que muestra su nueva imagen con gafas.

“¡Hola presbicia! Es la primera vez que mis lentes llevan la receta de un oftalmólogo y parece ser un camino de ida”, dijo la actriz que dio a entender que los anteojos llegaron para quedarse.

La presbicia es la pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos por lo que el único tratamiento efectivo es el uso de los anteojos o lentes de contacto.

Agustina Cherri volvió a full a la actuación después de un 2020 complicado para los actores. La morocha será la protagonista de La 1 5/18, la nueva tira de Polka en la que participarán Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia.

La ficción se rodará en las inmediaciones de la Villa 31 y contará la historia de un triángulo amoroso entre los protagonistas. Participan de esta novela Leonor Manso, Leticia Bredice, Romina Gaetani, Bárbara Lombardo junto a Nico García y Julieta Bartolomé.

