El outfit de la China Suarez rumbo a Qatar

La actriz, que pasó unos días en Miami, fue invitada a Qatar para ver a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, por una marca de cervezas.

La China, ya estuvo en Medio Oriente, donde participó de una proyecto para la plataforma Star+, que nuevamente vuelve para alentar a la Selección.

La actuación y ahora la música, donde ya logró posicionarse luego de sacar su nuevo sencillo junto a El Polaco, llamado "Ya no quiero verte". La novia del rapéro Rusherking, logró millones de visualizaciones a los días de su estreno. Promete ser uno de los temas mas escuchados en este verano 2023

La China rumbo a Qatar

Luego de su paso por Miami y de ser invitada de sorpresa para estar presente en el Mundial por una marca de cerveza muy reconocida, la actriz se encuentra en viaje al país destino del Medio Oriente. Eligió un outfit comodo y trendy.

Vestida con un pantalón sastre oversize tiro bajo, combinando con crop top y gorra deportiva negra. Acompañado con unas zapatillas y su lujosos equipaje by Louis Vuitton.

La China y su look es furor esta temporada, con el pantalón de sastre con la costura doblada ya lo lucieron famosas de la talla de Gigi y Bella Hadid. No dudo en implementar este look que ya hemos visto en el street style del hemisferio norte.