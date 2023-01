En medio del escándalo de Rodrigo de Paul con Cami Homs, Horacio (ex suegro del futbolista) habló sobre los supuestos rumores de romance del deportista con la actriz, en pleno estallido del wandagate en 2021.

“Me enteré una mañana por una amiga mía. Me dice ‘¿sabés algo de que Rodrigo está con La China? Yo después hablo con Rodrigo y me dijo; ‘Gordo, te juro que no estuve con La China’. Nada, ahí empezó el problema”, contó en Socios del espectáculo.

Los rumores de romance entre la China Suárez y De Paul surgieron en pleno escándalo con Wanda Nara y fue Ángel de Brito quien aportó información en ese entonces.

“Wanda en un momento le cuenta a Yanina que De Paul le había escrito a la China, que de Paul le escribió a muchas chicas famosas, una de esas era la China Suárez. En ese momento yo estaba trabajando en el Bailando”, contó el periodista.

Cómo es la relación del papá de Cami Homs con Rodrigo de Paul

Durante esa misma entrevista, Horacio Homs se refirió a la filtración de audios y mensajes por el que Rodrigo de Paul habría denunciado a su ex suegro y Cami Homs.

“En ese momento estaba muy caliente por cosas que venían sucediéndole a Camila. Ella me llamó llorando, porque iban a hablar de una causa mía en la que ya quedé absuelto, gracias a Dios. Ya pasó”, dijo el empresario.

“Los caballeros no tenemos memoria. Son audios que yo le mandé a él y él sabe de qué estoy hablando. Sí estoy un poco dolido porque dije algunas barbaridades que no debí decírselas, pero son calenturas del momento”, se retractó.