Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están viviendo un romance de ensueño. Desde que se conocieron hubo un flechazo que no pudieron negar y al día de hoy, son una de las parejas más románticas y llamativas del espectáculo nacional.

Sin embargo, tendrán que superar un nuevo obstáculo que pondrá a prueba su amor: la distancia.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa - caras

Por qué Milett Figueroa pasará las navidades lejos de Marcelo Tinelli

En las últimas horas trascendió que Milett Figueroa se fue de la Argentina. La modelo partió a su natal Perú para reencontrarse con su familia.

Durante la jornada de este jueves, Milett grabó en los Estudios Cuyo su participación por adelantado en el Bailando 2023 y al finalizar, se fue hasta Aeroparque. Al llegar al recinto, visitó un local de comida rápida y luego se despidió de sus acompañantes, que, entre los que se encontraban estaba su representante Luis “Papelito” Cáceres y una amiga.

De esta manera queda confirmado que Milett Figueroa pasará las navidades muy lejos de Marcelo Tinelli, pero cerca de su familia en Perú. Es importante recordar que en la última entrevista que la mediática otorgó a LAM reveló que en la actualidad la está pasando mal por un drama familiar.

Milett Figueroa pasa un drama familiar - REDES

"La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado que es que el hermano de mi mamá está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú. Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más", comentó hace una semana para el programa de chimentos de América TV.

Por otro lado, se conoció que Milett Figueroa estaría de regreso a Buenos Aires para finales de año para reencontrarse con Marcelo Tinelli, para luego irse a Punta del Este en donde vivirán unas vacaciones de ensueño.

