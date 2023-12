La rápidez con la que Marcelo Tinelli decidió confirmar su relación con Milett Figueroa desató una polémica teoría de Rodrigo Lussich, quien decidió compartir su filoso análisis en Socios del Espectáculo.

Mientras veían los videos de los premios Martín Fierro de la Moda 2023, el equipo del ciclo de ElTrece vieron al reconocido conductor junto a su pareja en el público del evento junto a su pareja. Al verlos juntos, Lussich comentó: “Qué forzado que da ese romance. Qué forzado”.

Imagen reciente de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

El presentador decidió aprovechar la oportunidad para revelar su explosiva hipótesis: “Da la sensación de que Guillermina Valdés se puso de novia con Joaquín Furriel y él no pudo aguantar, dijo ‘¡tengo que blanquear ya!’”.

Para cerrar el tema, Rodrigo Lussich afirmó que Marcelo Tinelli no hubiera confirmado su relación con Milett Figueroa tan rápido sino hubiese sido por el nuevo romance de Guillermina Valdés: “Milett es hermosa, una mujer inteligente y preciosa, no hubiera sido blanqueada por Tinelli con tanta rapidez si no fuera porque Guillermina se puso de novia con Furriel”.

Mariana Brey y Nancy Duré chicanearon a Marcelo Tinelli

Al escuchar la teoría de Lussich, Brey agregó: “Al punto de llegar a una alfombra roja y entrar de la mano…”, y Duré remató sin filtros: “Y dedicarle el discurso ‘a mi amor’. ¿Cuánto hace que están saliendo?”.

Por último, Rodrigo Lussich ironizó a Marcelo Tinelli por su relación con Milett Figueroa: “Nunca se lo vio tan forzado a querer demostrar un amor. ‘¡Che, miren que estoy enamorado, eh!’. Él dice ‘estoy de novio, Guille’”.

J.C.C