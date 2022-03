El pedido de Estefanía Berardi a LAM que podría desatar el escándalo

El nuevo LAM estrenó esta semana y Estefanía Berardi fue la última incorporación al ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV. El periodista había manifestado sus ganas de tenerla en el plantel de "angelitas" y finalmente eso se dio.



Sin embargo, en las últimas horas trascendió un reclamo de la panelista que podría traer cola. A través de su cuenta de Twitter y con una foto de todo el panel de LAM, Estefi escribió: "¿Me pueden agregar con Photoshop?", en referencia a que al ser la última en sumarse al programa, no había sido parte de las fotos de producción del mismo.



Inmediatamente, los seguidores de la panelista le hicieron llegar imágenes en donde la agregaban de forma muy casera a la imagen principal de Ángel con todas las integrantes del programa: Pía Shaw, Nazarena Vélez, Ana Rosenfeld, Yanina Latorre y Andrea Taboada.



Ángel de Brito contó todo sobre su salida de El Trece: "Se portaron mal"

Ángel de Brito habló en exclusiva con María Laura Santillán para Infobae y contó la verdad detrás de su salida de El Trece.

Después de su debut en América con LAM, el conductor se refirió a las internas que lo llevaron a dejar el programa con más éxito de la emisora.

"Del Trece me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Era el programa que le ganaba a la competencia, el único del canal, las mañanas del Trece estaban muertas y en los últimos tiempos me parece que el programa no merecía un cambio de horario, falta de atención, de promoción. Yo siento que lo di todo y me parece que las condiciones no estaban dadas para seguir", contó Ángel de Brito.