Estefanía Berardi contó su dura experiencia con Mica Viciconte en Combate: "Nos hizo hizo llorar un montón"

Estefanía Berardi fulminó a Micaela Viciconte al contar cómo fue paso por "Combate" y revelar que la guardavidas maltrataba a todo el equipo.

“A mí me tiene bloqueada. Fue hace muchos años, ella decía que en Combate la producción la había maltratado y una vez vino Listorti y me preguntó si era verdad. Yo le dije ‘la verdad que no, nadie la maltrató, la única que maltrata es ella a nosotros’. Nos hizo llorar un montón a mí, a mis compañeros, a Flor Vigna”, expresó en "Mañanaisima".

Luego, Berardi resalto que los ex "Combate" son muy unidos y que la única con la que no comparten nada es con ella. “Nosotros somos un grupo muy unido menos con ella. Yo soy del team mío, con Flor he tenido diferencias pero ella es una persona normal con la que dialogar. Hablamos por teléfono, cada una dijo lo que pensaba y se terminó. Con Mica por mí ya está todo bien”, agrego.

"De mi parte está todo bien, para mí ya pasó. He soñado con Micaela, que la abrazaba y le decía ‘está todo bien’. A mí no me gusta estar mal con la gente”, concluyó la panelista.

Mica Viciconte reveló por qué no se quiere casar con Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero han consolidado su romance. La pareja hace casi cuatro años que está junta y ya conviven en una hermosa casa en donde están construyendo su futuro juntos, pero pese a esto, la panelista no tiene planes de pasar por el altar con el futbolista, como muchos se apuran a creer.

De hecho, Mica reveló por qué no tiene interés de casarse con Cubero. "No es algo en contra de Fabián, el casamiento no es un deseo que yo tenga. Aunque no estoy cerrada a la posibilidad, si estoy bien en pareja y me lo proponen voy a decir que sí, pero la realidad es que mi sueño no es vestirme de blanco y casarme", contó en una entrevista con Pampito para Gente

"Siempre digo que prefiero dos anillos simbólicos y que me importa más como se comporte él conmigo como pareja que el hecho de venir a proponerme casamiento y después hacer cualquiera. Mi generación cambió el pensamiento sobre este tema", reflexionó la modelo.