El periodista de TN Ignacio González Prieto sufrió un brutal asalto

El periodista de TN Ignacio González Prieto sufrió un violento asalto cuando realizaba las compras en la localidad de Caseros, más precisamente en el cruce de Medina y Dante. Los delincuentes eran alrededor de cinco y según relató el periodista, iban armados.

El especialista en policiales caminaba a su auto hasta que lo interceptó una banda en el medio de la calle. Como se resistió empezaron a pegarle, a tal punto que uno le dio con el arma en la cabeza, lo volteó y luego entre todos le dieron una fuerte golpiza. Tras poder liberarse de la situación, Ignacio fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Haedo para que le den unos puntos y revisar su estado general de salud.

"Mi reacción fue lo que no hay que hacer. Me fui encima del delincuente a enfrentarlo y tuve una pelea. Estoy vivo de milagro", comentó Ignacio conciente de que lo primero que pensó en ese momento fue "estoy puesto". "Me encontré peleando con tres personas a la vez. En ese momento empezaron a salir comerciantes y vecinos para ver lo que estaba pasando. Me apuntó y dijo: 'Lo mato, lo mato'", agregó.

Los ladrones le sacaron las llaves de su auto y se fueron en el vehículo, pero a las horas el mismo fue recuperado en las inmediaciones de la Villa Carlos Gardel.