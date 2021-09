Cinthia Fernández cerró campaña para las PASO 2021: Así es el comentado video frente al Congreso

Emulando a la inolvidable Tita Merello cantando el tango "Yo soy así", pero con la letra adaptada, Cinthia Fernández presentó su original spot de campaña y frente al Congreso de la Nación. También la panelista, en una publicación, se defendió de aquellas personas que la critican.

“Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, asegura Cinthia Fernández, en la comentada adaptación del famoso tango. “Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir, hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota, ja, nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera, ella no puede ser así. Voy por ahí”, se escucha decir a Cinthia Fernández.

Además del video, Cinthia Fernández compartió un extenso escrito en donde se adelantaba a las críticas. “Ya estoy escuchando las frases armadas como: mirá la diPUTAda, mira la trolA, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, que país generoso!, ridícula!, gato, qué podes esperar de esta, qué vergüenza de madre, qué van a decir tus hijas, es lo único que sabe hacer...”, plantea la precandidata.

Y asegura: “Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten, no subestimo a los jóvenes o a los ‘pajeros’. Seamos realistas, nadie te va a votar porque tenés un buen culo”.

Irónica con sus detractores y contra los que no creen en su capacidad, la panelista de LAM, agregó: "Una vez más Gracias, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y más que nada, mi causa". Y continuó: "Mi culo es sólo un anzuelo para captar atención y en todas las veces que lo mostré mordieron y sólo me hicieron más fuerte".

Caption

“Así que celebro mostrar el CULO porque al menos así se viraliza y escucha UNA CAUSA que a pocos le importa. Y si este domingo pierdo, ojalá que los que ganen puedan ocuparse de este tema, y me pongo a disposición de manera desinteresada para ayudar que ASÍ SEA”, concluyó Cinthia Fernández.