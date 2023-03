Marcos Ginocchio se consagró campeón de la nueva edición de Gran Hermano y de pasó se convirtió en uno de los hombres más cotizados del país. Pero alto, porque pese a que durante su estadía en la casa había dicho que hacía poco había terminado una relación, acá están las fotos del reencuentro con Julieta Illesca, su novia.

Tras llegar al estudio donde lo esperó la tribuna, Santigo del Moro y toda la familia, Marcos Ginocchio tuvo un tierno encuentro con quien hasta minutos antes de su salida de sabía que era su exnovia.

Marcos Ginocchio se reencontró con su novia Julieta Illesca y Julieta Poggio la liquidó: "Justo apareció".

En algunas fotos que circularon, se ve al ganador de Gran Hermano abrazando a su novia, muy sonriente y con una copa de champagne en la mano.

En una segunda imagen se observa a Marcos junto a su mamá, seguido por su papá, sus dos hermanos y en el otro extremo su novia. La familia estaría completa, solo faltaría Mora para que la foto quede para portaretrato familiar.

Marcos Ginocchio, Caro Moraiz, José Ginocchio, José Ginocchio Jr. Valentina Ginocchio y Julieta Illesca.

Julieta Poggio lapidó a la novia de Marcos Ginocchio. Esta tarde Julieta visitó el divan de Corta Por Lozano y al ver el video donde aparece la novia de Marcos, lanzó el picante dardo: "¡Qué raro no! Justo ganador y ahora apareció", acotó la finalista de Gran Hermano sobre la novia de Marcos Ginocchio.

Marisa Brel reveló la identidad de la novia de Marcos Ginocchio

En el estudio de Gran Hermano, en medio de la euforia por ver a Marcos ganar con el 70.83% sobre Nacho con el 29.17%, la panelista de Gran Hermano dio a entender que la relación entre el Primo y Juli aún estaba vigente.

"Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia", escribió la periodista con la etiqueta de Instagram de la novia de Marcos.

