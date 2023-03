Fue una noche eufórica para Gran Hermano, en donde Marcos se consagró campeón de la última edición y fue quien apagó las luces de la casa hasta que hayan nuevos competidores. Su familia completa lo acompañó desde la tribuna, pero hubo alguien que llamó la atención. Julieta Illesca, la supuesta novia que, según Marisa Brel, Marcos habría ocultado.

El ganador fue un giro de trama inexplicable, gracias a su carisma se ganó el cariño de la gente y enloqueció a todas las mujeres. Marcos había asegurado que estaba soltero, pero que "Tenemos conversaciones pendientes con mi ex", de quien no dio ningún detalle. Sin embargo, comenzó a circular la teoría de que el ganador sí está de novio y ocultó todo para no exponerla.

El comentario de Marisa Brel sobre la supuesta novia de Marcos

Marisa Brel, una de las panelistas de los debates de Gran Hermano, se acercó a Julieta Illesca y le preguntó si era la novia o ex de Marcos. Evadiendo la pregunta, al igual que el campeón, simplemente "Me apretó la mano fuerte y me sonrió".

A partir de aquella interacción, Brel interpretó que realmente son novios, pero que, al igual que Marcos, ella quiere mantener un bajo perfil y estar fuera del alcance de la prensa. "Entendí todo. ¡Y comprendí que Marcos la quiso cuidar y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia".

Julieta Illescas reposteó la foto con Marisa Brel que asegura que es la novia de Marcos

Y es que Julieta estaba en medio de Valentina y José, los dos hermanos de Marcos que viajaron, desde Francia y Estados Unidos, para visitar al hermanito dentro de la casa y esperarlo afuera. Además, la supuesta novia del ganador reposteó la foto que Brel subió con ella acompañado de "La novia de Marcos".

Marcos fue el participante que realmente sorprendió a todos los espectadores y provocó un cambio inesperado en la trama del juego. De bajo perfil y alejado de los conflictos, es la primera vez que un participante de Gran Hermano ocupa el primer puesto con estas características.

Julieta Illescas

La convocatoria para una nueva edición del reality ya abrió y habrá que esperar a ver las decisiones de la producción en cuanto a las personalidades de los participantes. Sin embargo, los hermanitos de esta edición van a quedar para la historia.

OL.