El romántico mensaje de Coti, tras confirmar su romance con Cande Tinelli

El romance entre Cande Tinelli y Coti Sorokin generó una fuerte sorpresa y, después de algunas especulaciones, la pareja decidió blanquear con una romántica postal.

La pareja se conoció hace algunos meses cuando la familia Tinelli asistió al primer recital en auto que realizó el músico. Dispuesto a hacer oficial este noviazgo, el artista decidió blanquear en redes a una semana que firmó su divorcio con Valeria Larrarte, quien fue su esposa y manager durante 25 años.

Pero después de la foto que la pareja compartió en su feed durante su estadía en Mendoza, el músico subió un sugerente mensaje. "Ella es en este momento todas mis canciones", expresó Coti en la postal que compartió a Insta Stories.

Cande, por su parte, se refirió a este romance en diálogo con Ángel de Brito a quien le confirmó el amorío. "Èl tenía que viajar a Mendoza porque tiene bodegas allá y yo lo acompañé", dijo sin sumar mayores detalles.

La reacción de la ex

La empresaria Valeria Larrarte se refirió a este nuevo romance de su ex y tuvo una inesperada reacción. “Jamás me metí en esta historia”, dijo al periodista Tomás Dente en Nosotros a la mañana.

“Siempre fui muy tranquila y tuve una vida súper tranquila y familiar, y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto, la verdad, no me va ni un poco”, reflexionó y disparó contra Coti. "Me desilusionó un poco".