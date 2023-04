Belu Lucius se fue de vacaciones a la playa junto a su familia y se llevó un gran susto con su hijo más pequeño, Benjamín.

La instagramer publicó una serie de Historias de Instagram para contar lo sucedido. Lo primero que dijo fue que el pequeño estaba hinchado (lengua, boca, etc) y lo único que no había llevado en su botiquín era un antihistamínico. Por suerte, lo atendió su pediatra por videollamada.

Belu Lucius con sus dos hijos.

La reacción de Belu Lucius a la alergia de su hijo Benjamín

"Estaba con 150 pulsaciones porque no sabía para dónde correr. Nunca me había pasado", escribió horas más tarde Belu Lucius. Luego, la exMasterChef señaló: "No tengo idea qué fue lo que le causó esa reacción alérgica. Comida seguramente no, descartado. Estoy pensando en tal vez la picadura de algún insecto".

El susto de Belu Lucius con su hijo Benjamín por una alergia en el cuerpo.

Seguido a esto, Belu Lucius contó que Benjamín estaba con urticaria y mostró imágenes del pequeño. Dijo que primero tuvo manchas pero que "luego desaparecieron y le salieron ronchas y más picazón".

Finalmente, la influencer llevó tranquilidad a sus seguidores: "Controlado. Dieta blanda, no correr ni estar al sol y a esperar que se le pase". Y agregó: "Se las banca todas canelón de mi corazón".