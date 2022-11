Belu Lucius rompió el silencio tras su salida de Luzu TV: "Es incómodo"

Días atrás salió a la luz la noticia de que Belu Lucius ya no formará parte del programa "Red Flag" de Luzu TV. Los rumores de despido se hicieron fuertes rápidamente con un chat que se hizo viral donde la influencer habría asegurado que fue desvinculada de un momento a otro.

Sin embargo, en diálogo con "Socios del Espectáculo", Belu Lucius rompió el silencio y contó su verdad para ponerle fin a las especulaciones. "Fue abrupta para ustedes, no para mí, porque estaba todo consensuado. Yo ya sabía que me iba y ellos están en la búsqueda de lo que sería un reemplazo", sentenció la humorista.

Belu Lucius junto a sus compañeros de "Red Flag".

Con respecto al chat que estuvo dando vueltas en las redes, la influencer aclaró: "Yo no suelo escribir así. Lo vi, me lo mostraron, es un fake". De esa forma puso punto final a los rumores que indicaban que se trató de un despido por parte de la productora.

Más allá de la aclaración de Belu y luego de que desmienta el despido por parte de Luzu TV, algunos internautas siguen poniendo en duda su versión, ya que indican que la influencer no "encajaba" en el programa conducido por Grego Rosello.

Belu Lucius reveló los motivos por los cuales no estará más en "Red Flag"

En referencia a los motivos, Belu Lucius expresó: "Desde el primer día se supo que yo en enero no iba a estar. Ya sabe todo el mundo que me conoce que me voy a Necoquea, que le respeto las vacaciones a mi familia y no puedo estar cambiando todo, eso sí que sería un lío".

"Está todo re contra re bien, entonces aclarar algo así es hasta incómodo. Más que nada por LUZU TV, porque está todo bien con la productora, son amigos míos y son cosas que no me gusta que se generen", manifestó en relación a cómo es el vínculo con la productora.