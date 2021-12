El tenso cruce entre Flor Vigna y Laurita Fernández a tres años de su polémica pelea

En 2018 Pol-ka estrenó “Mi hermano es un clon” con Nicolás Cabré, Flor Vigna y Gimena Accardi. La cantante y bailarina tenia escenas muy jugadas con el actor, lo que le valió una enemiga impensanda: Laurita Fernández. La pareja del galán no estaba para nada de acuerdo con eso y se lo hacia saber en cada una de sus devoluciones en el “Bailando”, donde era jurado del certamen y Vigna participante. Tres años después, se reencontraron en un evento y volaron las chispas.

El encuentro se produjo en la presentación de la línea cosmética de Camila Galante, la esposa del jugador Leo Paredes. Plagado de estrellas, las tuvo a ellas en el centro de todas las miradas a la espera de un acercamiento que no fue.

Tanto Laurita como Flor, brindaron de lejos y se saludaron de forma fría y a la distancia, evitando mantener una conversación. De hecho, Vigna se fue a la sala de prensa tres veces con tal de no cruzarse a la bailarina y actriz y evitar, así el careo.

¿Qué habrá pasado que, a tres años del enfrentamiento, siguen distancias y evitan hasta saludarse de forma cordial?

Revelan los verdaderos motivos de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y Laurita Fernández se separaron. En una nota con Intrusos 2021 la bailarina que brilló en el cierre de La Academia confirmó la noticia y dijo que estaba sola. Ahora este mañana en "LAM" Yanina Latorre dio los verdaderos motivos por los cuales se distanciaron definitivamente tras haberse reconciliado.

"Con respecto a la separación de Laurita y Cabré me dijeron que fue en buenos términos y que no hubo ni un tercero ni una tercera en discordia que todo fue con respeto y amor. Ninguno de los dos tenía un proyecto que fuera a la par del otro", comenzó diciendo la angelita ante la conducción de Pía Shaw ya que Ángel de Brito se tomó unos días.

Nico Cabré y Laurita Fernández.

"Yo te cuento la posta ella tenía ganas de salir, de vivir la vida, de formar una familia con él y el es muy ermitaño, no le gusta salir ni mostrarse y ella está en otra sintonía, nada que ver con la de Cabré que prefiere mostrarse poco y estar en su casa. También jugó en contra de la pareja que Nico no está pensando en agrandar la familia y para Laurita eso es fundamental y como no ve que están alineados en los proyectos decidió dar un paso al costado", cerró Yanina.