Laurita Fernández bloqueó a Estefi Berardi tras sus polémicos dichos

Esta semana, en Mañanísima, Estefi Berardi lanzó una fuerte acusación contra Laurita Fernández que como era de esperarse no le cayó nada bien a la bailarina, quien tomó una contundente determinación.

"Me mandó un mensaje y me puso 'no me hables nunca más. Te deseo suerte en tu carrera'", contó la panelista del programa de Carmen Barbieri, revelando el mensaje que le envió la ex de Nico Cabré.



"No dije nada de malo. Ella entiende perfectamente este medio. Me re dolió que me bloqueara porque ni me dio lugar ni siquiera a hablarlo. Bloquear es súper agresivo porque no da lugar a que uno pueda explicar", se quejó Berardi. "No necesito su bendición ni que me desee suerte porque me está yendo muy bien y sin la ayuda de ella, que muchas veces le escribí y no me respondió", agregó.

"Yo le contesté igual. Le mandé un mensaje de texto y le dije 'no conté nada íntimo de charlas que tuvimos'. Jamás contaría algo íntimo de ella porque tengo códigos. Fue una pavada el tema. Le puse 'me parece una exageración que me estés bloqueando y te invito a que escuches la nota. Me extraña de vos que sos del medio y entendés de esto'", cerró Estefi con la esperanza de que Laurita escuche sus dichos.



La revelación de Berardi que ofendió a Laurita Fernández

En el programa de Carmen Barbieri, Estefi Berardi relató que Laurita le pedía que cambiara su vestuario para no coincidir frente a cámara. “Cuando estaba en Combate de notera, ella conducía en ese momento y yo estaba en las partes donde ella no estaba. Pero en el vivo, cuando caía al piso, capaz que a ella no le gustaba que haya otra chica con el mismo color de su ropa en cámara”, contó.

"Entonces me mandaban a cambiarme. Era por el color, no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba", recordó sobre estos pedidos de Laurita a la producción del programa.

“Ella me decía ‘mandame un mensajito y pregúntame y yo te digo qué me pongo’, para yo saber, pero después no me decía. Yo le preguntaba ‘¿Lau qué te ponés mañana?’ y me contestaba ‘no, no sé, ni idea’”, cerró Berardi.

