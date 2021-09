El Tirri compartió el emotivo recuentro con Mimi Alvarado, tras años de separación

Luciano El Tirri y Mimi Alvarado tuvieron su esperado reencuentro después de más de dos años de distancia.

El primo de Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales imágenes del emotivo reencuentro que llenó de emoción a los seguidores de la pareja. "La distancia no existe el amor supera todo!! Te amo", expresó el músico en su post.

Los tortolitos se encontraron en República Dominicana donde la periodista se instaló para vivir con su familia. "¿El lloro? Yo recién volviendo de la peluquería yyyy… el encuentro en casa. Jaja! Acá estamos!", escribió Mimi sobre este reencuentro.

El Tirri y Mimi estuvieron distanciados más de dos años mientras él se instaló en Estados Unidos para continuar con sus proyectos laborales.

La ex panelista contó en una anterior entrevista cómo fue que mantuvo este vínculo después de tanto tiempo sin poder encontrarse, sumado a las restricciones por el coronavirus que dilataron el tan ansiado abrazo. "Somos una pareja, somos hermanos, somos todo. Entiendo que no haya podido venir. Se está haciendo norteamericano. Y como yo tengo cosas personales preferí no viajar. Todo el tiempo estamos en contacto. Hablamos todos los días con videollamadas. Somos muy compañeros. Nos apoyamos mutuamente”, dijo a inicios de 2020.

El Tirri compartió el emotivo recuentro con Mimi Alvarado, tras dos años de separación

"La relación está intacta. Somos indestructibles. No vernos fue nuestra elección. Pasaron cosas en el medio y no tuve ganas de viajar para verlo. Yo me quise acoplar a mi trabajo, es un desafío muy importante lo que me está pasando en Argentina”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

La decisión de Mimi Alvarado de dejar el país

Después de las restricciones impuestas por el Estado para viajar a su país natal, República Dominicana, Mimi Alvarado decidió dejar el país para comenzar una nueva vida con su familia.

“La pandemia y el encierro te juegan mucho la cabeza. También tuve problemas con mi DNI. Después de tantos años de vivir en la Argentina, me trataron como si recién llegara y tuve que hacer el trámite de cero. Eso atrasó mucho todo también. Por suerte, pude al fin salir de la Argentina”, contó en eltrecetv.com.

"Tengo algunas cosas acá, con mamá, negocios y eso. Yo estudié periodismo, a mí me encanta la tele, aquí también lo podría hacer tranquilamente, porque mi papá trabaja en los medios, es un tipo muy conocido”, agregó sobre su futuro.

