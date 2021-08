Mimi Alvarado, la novia de "el Tirri", confirmó que se fue de la Argentina por la crisis.

Mimi Alvarado logró viajar a su país natal, República Dominicana. Luego cinco años sin ver a su familia, periodo que se prolongó por el cierre de fronteras cuando comenzó la pandemia por el Coronavirus, ahora, la panelista logró dejar la Argentina para reencontrarse con su familia y sobre todo con Luciano El Tirri, su novio y primo de Marcelo Tinelli.

“El 6 de marzo del año pasado terminé Confrontados, el programa donde yo trabajaba. Entonces saqué pasaje para el 12 de marzo, pero cerraron todo por la pandemia y no pude viajar”, contó Mimi recientemente, según comienza contando eltrecetv.com.ar

“La pandemia y el encierro te juegan mucho la cabeza. También tuve problemas con mi DNI. Después de tantos años de vivir en la Argentina, me trataron como si recién llegara y tuve que hacer el trámite de cero. Eso atrasó mucho todo también. Por suerte, pude al fin salir de la Argentina”, comunicó Mimi, quien vivió en la Argentina durante 16 años.

“Viajé muy relajada porque había tenido Coronavirus hacía cuatro semanas, eso te da anticuerpos, entonces en un punto me sentí como ‘¡Wow!, está bueno esto, como sentir otras energías”, compartió en cuanto a su regreso a República Dominicana. “Vine y todo divino. Primero pasé por Miami y me sorprendió lo abierto que está todo. Y después llegué a Santo Domingo, donde está mi hogar”, agregó.

“Tengo algunas cosas acá, con mamá, negocios y eso. Yo estudié periodismo, a mí me encanta la tele, aquí también lo podría hacer tranquilamente, porque mi papá trabaja en los medios, es un tipo muy conocido”, remarcó y finalizó: “Tengo 16 años viviendo en Argentina… Es como que te acostumbrás. Yo tengo el corazón divido en dos y hoy en día sé que la cosa esta más complicada. En los programas de televisión no hay trabajo. Entonces yo me voy a quedar un tiempo acá, organizando cosas con mamá. Para volver necesito tener algo asegurado que me genere. Acá hoy yo estoy muy bien, por eso este año en la Argentina creo que no me ven, creo que no voy”.

El emotivo mensaje de El Tirri a Mimi, a dos años de estar separados

La historia de amor entre Luciano Tirri y Mimi Alvarado sorprendió a todos cuando la morocha confesó que hacía más de dos años que no se veían.

La panelista de Confrontados contó que con el primo de Marcelo Tinelli mantienen una relación a distancia que se mantiene por el fuerte amor que los une.

“Seguimos juntos, pero hace dos años que no nos vemos, desde finales de 2017. Tenemos 11 años de relación. Él me conoce de niña, yo tenía 23 años… Yo siempre tengo posibilidades de viajar a Los Ángeles, pero pasaron muchas cosas en el medio”, contó la joven en Los Ángeles de la mañana.

Al escuchar estas palabras, el músico sorprendió a su novia con una videollamada desde Estados Unidos. "Me fui de la Argentina porque tenía ganas de un cambio. Siempre fui nómada. Estoy esperando que venga Mimi. Después de estar casi al borde de la muerte y ver lo que hizo esa mujer por mí, que estuvo los tres meses y medio que estuve internado día y noche al lado mío, después de eso nosotros tenemos un pacto de por vida, va más allá de si la veo hoy o mañana. Toda la familia me acompañó, pero Mimi no iba al departamento ni a cambiarse la ropa. Esa fue la muestra de amor más grande que vi en mi vida. Es y será el amor de mi vida", dijo visiblemente emocionado.

“Nuestra relación pasa por otro lado, hay una unión muy fuerte que me la demostró cuando estuve a punto de morir. Yo me despierto y le digo ‘te amo’, a la tarde le digo ‘te amo’. Y ella a veces me dice ‘loco, dejá de hablarme’. Le hablo 4 o 7 veces por día", concluyó.

FL