El triste momento de María Laura Santillán: "No puedo ni moverme del dolor"

María Laura Santillán es una gran amante de los perros y cada vez que uno se va, sufre su pérdida con mucho dolor.

En 2019 le tocó despedirse de su perrra Trufa, una labradora color arena que tenía catorce años. En sus redes la periodista compartió la triste noticia y contó que quedaba llorando su otro hijo perruno, Simón, quien extrañaba mucho a su "compañera de juegos y una especie de madre".

Y ayer le llegó el momento de decirle adiós a él, su "perro grandote color dulce de leche", como lo definía ella. Por eso, la conductora le dedicó un posteo con un mensaje donde hizo saber la tristeza que está viviendo.

El mensaje de María Laura Santillán

"Simon. No sé que voy a hacer sin vos. No puedo ni moverme del dolor. No puedo soltarte. Sos quien está atento a mi llegada, el que me espera, el que sabe qué necesito, cómo acompañarme o cómo distraerme. El que me pide, me reclama, me insiste. El que quiere salir a toda hora, el que pide mimos a toda hora. El que me despierta a la mañana y se acuesta a mis pies cada noche. El que me mira, me sonríe (sí, Simón sonríe), y me apoya su pata y su hocico", comenzó escribiendo María Laura Santillán.

María Laura Santillán y Simón.

Y concluyó: "Tenés la llave de mi corazón Simón y te la llevás con vos. Estoy perdida desde ayer a la tarde, sin entender porqué la vida se termina. Porqué m... se termina y no estás más acá".

De Simón, María Laura Santillán había publicado varias imágenes a lo largo de los últimos años. De hecho, en diciembre de 2020, mostró una foto de su mascota y señaló que estaba "muy triste". Esto fue justamente unos días antes de anunciar que no seguía al aire en elTrece.

María Laura Santillán y Samantha.

María Laura Santillán tiene también a Samantha, una perra San Bernardo que adoptó en abril de 2021. "Llegó Samanta a mi vida! La rescató Zaguates refugio. La encontró en un estado calamitoso, muy desnutrida. Desde el sábado es parte de nuestra familia. Samanta es una enorme bola de amor y de felicidad", contó en ese entonces la conductora en sus redes.

Seguramente será su hija perruna quien la acompañe de cerca en este momento de tanta tristeza.