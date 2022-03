El video del cumple del hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro con el Tucu López y Flor Vigna

Sabrina Rojas compartió imágenes del cumpleaños de Fausto, su hijo menor, junto a Luciano Castro, Tucu López y Flor Vigna.

Como una verdadera familia ensamblada, la ex pareja reunió a sus actuales amores para celebrar este día especial del pequeño.

Mediante un video que compartió en reels, Sabrina Rojas mostró la intimidad del festejo en el que también están parejas, quienes participaron activamente del cumpleaños con los amigos del niño. "Risas y mucho amor", expresó la rubia en el post y Tucu agregó: "Hermosa banda somos".

No es la primera vez que Sabrina Rojas, Luciano Castro, Tucu López y Flor Vigna comparten un encuentro. Durante Año Nuevo, la bailarina acompañó al actor durante el festejo junto a Rojas y también una cena de parejas.

Sabrina Rojas, Flor Vigna y Luciano Castro recibieron Año Nuevo juntos.

Sobre esta manera de encarar esta nueva etapa, la conductora aseguró en exclusivo para CARAS y contó cómo fue presentar al Tucu a sus dos hijos, Fausto y Esperanza.

Tucu López junto a Sabrina Rojas y sus hijos.

"Lo hablé con el papá de mis hijos, que no solo me apoyó sino que también colaboró para que esa presentación estuviera más que en armonía. Y lo mismo con Flor Vigna, nos re hicimos el aguante", disparó y sobre su vínculo con Flor agregó: "La idea es cuidar ese ensamble para que podamos disfrutar, y no sea solo con papá, o solo con mamá. Está buena la armonía porque vamos a ser familia toda la vida".