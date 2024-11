Emilia Attias confirmó que tiene nuevo novio: "Estoy muy bien"

Emilia Attias, después de su polémica separación del Turco Naim, parece haber encontrado el amor nuevamente. En las últimas semanas, la actriz fue fotografiada en una fiesta donde se la vio muy cariñosa con un hombre. Además del brillo que la caracteriza, la modelo estuvo en el centro del interés público cuando se la empezó a relacionar con Guillermo Freire.

Emilia Attias confirmó que tiene nuevo novio

En este sentido, Emilia Attias confirmó su relación con el economista y empresario de bajo perfil. La protagonista de Casi Ángeles confesó en La Hora de la Fama que se está conociendo con Freire.

Por su parte, la ex del Turco Naim se refirió a su exposición en los medios y aseguró estar “acostumbradísima” a la exposición, afirmó que la exhibición es parte de su vida. Además, confirmó estar empezando un vínculo amoroso con el empresario: “Con Freire nos estamos conociendo y estamos tranquilos. Quiero reservármelo por el momento que estamos atravesando pero estoy tranquila, estoy muy bien".

La modelo confirmó su nuevo romance.

Cómo está el vínculo de Emilia Attias y el Turco Naim

Por otro lado, habló de su vínculo con su expareja y aseguró sentir un cariño muy grande con el padre de su hija. “Lo quiero muchísimo y pretendo que esté muy bien”, dijo sobre Naim. También, sostuvo que si bien la distancia es difícil, tienen una “relación de diálogo” por el cuidado de la hija que tienen en común: “Sé que todo se va a acomodar”.

A pesar de las adversidades que atraviesa en Buenos Aires, mientras el papá de su nena está en Ecuador, Emilia se mostró positiva sobre el avance de la relación entre ella y su anterior vínculo amoroso.

Emilia Attias con su hija y su expareja.

No obstante, no dejó de lado todas las situaciones que le tocaron vivir desde que su separación se hizo pública y confesó que ella no buscaba que su ruptura se convierta en una polémica de los medios.

Sin embargo, a pesar de su malestar, hoy se muestra serena al respecto y parece estar en su periodo de superación, junto al apoyo de sus familiares y amigas. "Sufrí mucho por lo que se dijo tras la separación, hubo mentiras, pero decidimos mantenerlo para nosotros", reveló, y agregó que deposita en su hija de 8 años una fuente de amor que la ayuda a superarse día a día.

Quién es Guillermo Freire, el nuevo novio de Emilia Attias

Más allá de su deseo por verse alejada de los portales, la actriz volvió a ser el centro de atención cuando se la comenzó a involucrar con Guillermo Freire, un hombre completamente enfocado en su vida empresarial. Además, es el hermano de Andrés Freire, exministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la gestión de Mauricio Macri.

A su vez, la actual pareja de la modelo se graduó como licenciado en Economía Empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella y entre otras cosas que hizo en su carrera, fue encargado de altos cargos en empresas como Arcor, Johnson & Johnson y Stealth Startup.

Emilia Attias y Guillermo Freire, su nuevo novio.

Al mismo tiempo, es una persona totalmente alejada del mundo de los medios y el espectáculo, de hecho, mantiene sus cuentas privadas en las redes sociales para no verse involucrado en noticias mediáticas. Sin embargo, su intento por no aparecer en los medios se vio afectado cuando comenzó a relacionarse con Emilia Attias y se los empezó a ver en público en distintas salidas por la noche porteña.

