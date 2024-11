El viernes 8 de noviembre, en el programa LAM, Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar un audio privado que el Turco Naim le envió en medio de su separación de Emilia Attias. La panelista, quien había sido tildada de "chismosa" por el humorista, decidió compartir la grabación como prueba de la información que había brindado anteriormente.

Gina Sibara, Emilia Attias y el Turco Naim

El audio íntimo del Turco Naim sobre su separación con Emilia Attias

Durante una emisión de LAM, Yanina Latorre dejó a todos boquiabiertos al compartir un audio íntimo que el Turco Naim le envió en medio de su separación de Emilia Attias. En la grabación, el humorista confiesa detalles desconocidos hasta ahora sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de poner fin a su matrimonio.

“Cuando ella se jugó a contar la historia de la separación, es porque tenía un audio del Turco contando la historia”, introdujo Ángel de Brito a modo de contexto, dado que el humorista ha expresado su incomodidad ante las constantes especulaciones sobre su separación de Emilia Attias.

“Ya que el Turco el otro día me trató de que no tengo nada que hacer, de que soy una chismosa... ¿Vos querías una chismosa? Acá tenés. Igual no es duro el audio, pero reconoce lo que yo conté”, reveló la panelista antes de dar a conocer el audio.

Con la voz quebrada por la tristeza, el humorista confesó en el audio filtrado el profundo dolor que siente tras su separación de Emilia Attias. “La verdad que es duro, viste. Es duro, pero bueno, qué va a ser”, reveló el humorista sobre los desafíos emocionales que enfrenta en este difícil momento.

“Son cosas que pasan. Por mi hija, yo realmente me tengo que ir porque no me quiero bancar el escarnio acá. Ver toda la secuencia de ella yendo de fiesta en fiesta, y yo bancándome la secuencia de los periodistas”, dijo el actor en relación a las razones detrás de su decisión de mudarse a Ecuador tras su separación de Emilia Attias.

Gina la hija de Emilia Attías y El Turco Naím

“Me voy, que haga lo que quiera. Es bomba, es joven, que sea feliz. Y bueno, es la madre de mi hija. Por más que haya diferencias, uno quiere que la otra persona esté feliz. Necesito irme un tiempo. Tengo todo en Ecuador. Tengo laburo, tengo casa, tengo todo”, concluyó el humorista en el audio que reprodujo Latorre.

N.L