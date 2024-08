Emilia Attias es la reina del total white en invierno: sus mejores outfits

Emilia Attias se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde comparte distintos proyectos profesionales como detalles inéditos de su vida privada. Pero eso no es todo, ya que sus más de un millón y medio de seguidores siempre están atentos a los impresionantes looks que sube en su cuenta oficial de Instagram.

En esta temporada de invierno, la actriz demostró que es la reina del total white y subió varios outfits que fue utilizando estos meses. El más reciente fue el que lució en el "Cris Morena Day", en donde se la pudo ver con un vestido corto totalmente blanco que tenía tanto brillos como transparencias y cortes irregulares, que lo convertían en una pieza muy original.

El look de Emilia Attias en el "Cris Morena Day".

Pero eso no fue todo, ya que el miércoles 28 de agosto también había mostrado en sus redes un look total white, en este caso muy formal. El mismo consistía de un chaleco con botones en el frente que combinó a la perfección con un pantalón sastrero. Para completar el outfit, la modelo utilizó una gruesa cadena dorada y dejó su pelo mojado y suelto con ondas naturales.

El outfit Total White de Emilia Attias.

Otro de los looks que compartió Emilia Attias en su cuenta de Instagram fue un cómodo look entrecasa que consistía en una abrigada bata y un vestido blanco con transparencias que permitía que la ex actriz de Casi Ángeles luciera sus piernas.

Otro de los looks de Emilia Attias.

Otro outfit Total White que lució Emilia Attias

El pasado 9 de junio, la actriz aprovechó para subir un impresionante look a su cuenta oficial de Instagram. En las fotos se la podía ver con un vestido corto totalmente blanco que tenía detalles bordados en la parte inferior.

El último look de Emilia Attias.

Sin embargo, en esta ocasión, Emilia Attias decidió combinarlo con una campera de cuero marrón y unos impresionantes borcegos altos negros, rompiendo así de alguna manera el Total White.

J.C.C