De Emilia Attias a Cachete Sierra, los mejores y peores looks de Cris Morena Day

Nati Jota fue la que se puso al hombro la organización del 'Cris Morena Day', un evento para recorrer todos los éxitos de la increíble productora de novelas infantojuveniles.

El miércoles 28 de agosto se llevó a cabo, en el Teatro Gran Rex, un evento musical y de streaming por Olga para homenajear a la exitosa Cris Morena.

Cris Morena Day por 'Olga'

Este evento reunió a muchas celebridades que fueron parte de la escuela de Cris Morena, en novelas como Chiquititas, Rincón de Luz, Floricienta, Casi Ángeles, Aliados y su último proyecto, que se estrena el 2 de septiembre por MAX, Margarita.

Desde 'Olga' subieron a sus redes sociales el line up de algunas de las celebridades que van a cantar muchas de las canciones icónicas de las novelas de Cris Morena.

Los mejores y peores looks del Cris Morena Day

Muchos de los invitados al Cris Morena Day, pasaron por la 'Alfombra Claudio Rosa' y posaron los looks que eligieron para el evento. La previa la condujo Fer Dente junto a Evelyn Botto, dos miembros del streaming 'Olga'.

Julia Calvo en el Cris Morena Day

Una de las primeras en pisar la alfombra fue Julia Calvo, la actriz es parte del nuevo proyecto de Cris Morena, 'Margarita'. Además fue parte de otros éxitos como 'Alma Pirata', 'Floricienta' y Casi Ángeles. Julia mostró su look muy canchero y cómodo para disfrutar del evento. La actriz utilizó un polera del color característico de varios proyectos de Cris, hablamos del amarillo, y lo combinó con unos pantalones negros.

Emilia Attias y Mery Del Cerro

Felipe Colombo participó del Cris Morena Day

Emilia Attias, a través de su look, conectó con su icónico personaje de 'Casi Ángeles', Cielo. La actriz eligió un maquillaje en color azul similar a los que utilizaba con su personaje, además, volvió a teñirse el pelo de rubio y eso acercó más a Cielo en su look. En el backstage eligió un look canchero y sexy, con una maga larga blanca con escote recto y lo combinó con un jogging negro.

Benjamín Rojas

Rochi Igarzabal, Agustín Sierra y Vico D'Alessandro

Agustín Sierra tiene un estilo muy marcado y el look que eligió lo identifica al cien por ciento. El actor lució un outfit oversize, compuesto por un pantalón negro con remera blanca ancha y lo completó con una campera de cuero que le da el toque al look. Además, Cachete, como accesorio, eligió una cadena plateada con un dije que hace que su estilo sea muy canchero.

Mike Amigorena participó del evento y cantó la canción de 'Jugate Conmigo'. El actor sorprendió con un look muy moderno y jugado, lució un top de escote recto negro con un choker del mismo color combinando y unos jeans negros tipo mom. Mike completó el look con dos prendas que se llevaron las miradas de todos, eligió una campera y unos zapatos con un poco de taco del estilo animal print.

Agustín Bernasconi y Joaquín Ochoa

Todas las celebridades, que fueron parte del Cris Morena Day, sorprendieron con sus looks. El evento fue todo un éxito, los artistas bailaron y cantaron para un Gran Rex sold out. Sin dudas es un día que Cris se llevará siempre en su corazón y 'Olga' se llevó cumplir récord de usuarios en vivo mirando el evento, para un canal de streaming en Argentina.

C.S.