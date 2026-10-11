Entramos al nuevo quincho de Wanda Nara: bodega vidriada, parrilla ultramoderna y vista panorámica

Wanda Nara ya está instalada en su nueva mansión de Nordelta, una imponente propiedad diseñada desde cero y con amplios espacios pensados para disfrutar en familia. En esta oportunidad, la empresaria compartió imágenes de uno de los sectores más exclusivos de la casa: el quincho ubicado en el tercer piso. A través de sus redes sociales, mostró cómo avanza la construcción y dejó ver los últimos detalles que faltan para que quede finalmente terminado.

Así es el lujoso quincho de Wanda Nara en Nordelta

Este fin de semana, Wanda Nara compartió imágenes del nuevo quincho de su lujosa mansión en Nordelta. Ubicado en el tercer piso de la propiedad, el espacio se destaca por su imponente vista panorámica al barrio privado. A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la empresaria mostró parte del diseño y la decoración que eligió para este sector de la casa, aunque aclaró que todavía quedan algunos detalles por completar. “Inaugurando quincho en el último piso, falta terminar de decorar”, escribió junto a las imágenes.

Wanda Nara | Instagram

Uno de los cuatro sectores que conforman el quincho es una bodega vidriada, integrada por un mueble hecho a medida con acabados oscuros y frentes inferiores lisos en tonos neutros y grisáceos. A ambos lados, se destacan vitrinas con estantes verticales iluminados con tiras LED blancas, donde organizó una amplia colección de bebidas alcohólicas, desde aperitivos. licores, vinos y ginebras, además de copas de cristal que completan la propuesta.

Este lugar se distingue por un imponente revestimiento de piedra natural en la pared del fondo, con vetas doradas, negras y en tonos claros que le aportan elegancia al ambiente. En combinación, una mesada del mismo estilo funciona como superficie de preparación, donde se distribuyen pequeños electrodomésticos, como una cafetera o un dispensador, junto con frascos de vidrio.

Otro de los sectores que se destaca es la cocina, donde una isla de diseño moderno y vanguardista se convierte en la protagonista. La estructura está revestida con una piedra natural de aspecto similar al granito pulido, con vetas orgánicas en tonos beige, marrones y negros que recorren tanto la superficie de la mesada como sus laterales.

La isla también integra una bacha de acero inoxidable y una grifería negra mate de estilo industrial, que refuerza la estética contemporánea del quincho. Sobre la mesada, una bandeja rectangular de mimbre con pequeños cuencos de aperitivos aporta un detalle funcional, mientras que un soporte de madera con cuchillos completa el sector de preparación.

El nuevo quincho de Wanda Nara | Instagram

El sector parrilla y el mega living de Wanda Nara

El sector de la parrilla del quincho de Wanda Nara mantiene la misma estética industrial que el resto del quincho. Integrada al mobiliario de la cocina, cuenta con una estructura metálica en tonos oscuros y un sistema de apertura tipo guillotina, que permite deslizar el frente de manera vertical. En el interior, está revestido con ladrillos refractarios y la rejilla metálica destinada a la cocción.

Por último, cuenta con un amplio sector de living. El ambiente está equipado con un mega sofá en tonos crema, otro en gris con almohadones estampados y un sillón individual, dispuestos alrededor de una mesa ratona de madera oscura con detalles dorados. En sintonía, un mueble bajo de acabado acanalado sostiene una televisión de gran formato.

El diseño se completa con un techo revestido en listones de madera clara, luces empotradas y amplios ventanales de piso a techo con persianas de madera, que permiten regular la entrada de luz y brindan privacidad. Una alfombra en tonos arena delimita el espacio, en una combinación de materiales nobles y tonalidades neutras que mantiene la estética sobria del resto de la propiedad.

El gran living de Wanda Nara en su exclusivo quincho | Instagram

Wanda Nara continúa dando forma a cada rincón de su nueva mansión en Nordelta, una propiedad que combina lujo, diseño ultramoderno y espacios pensados para compartir en familia. Aunque el quincho todavía tiene algunos detalles de decoración pendientes, la mediática ya comenzó a disfrutar de uno de los ambientes más destacados de la casa, que reúne cocina, parrilla, bodega y living en un mismo lugar.