Revelaron la verdadera cara de Wanda Nara detrás de las cámaras de MasterChef

Wanda Nara transita uno de los momentos más exitosos de su carrera: MasterChef Celebrity no solo la consolidó como conductora, sino que también arrasó con el rating y se convirtió en lo más visto de la televisión argentina. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció su verdadera cara detrás de las cámaras y la publicación sorprendió a todos en las redes.

Uno de los productores compartió en sus redes una serie de imágenes del backstage junto a Wanda y acompañó el posteo con una descripción que rápidamente se viralizó: “La simpática demonia”. En las fotos se la ve distendida, sonriente y haciendo bromas con el equipo técnico, muy lejos de la figura impecable y elegante que suele mostrar frente a cámara.

El comentario generó miles de reacciones: mientras algunos lo tomaron como una muestra del buen humor y la energía con la que Wanda Nara maneja el set, otros lo interpretaron como una referencia a su fuerte personalidad.

Lo cierto es que el detrás de escena dejó en evidencia el clima de complicidad que se vive en las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde Wanda, fiel a su estilo, combina carisma, liderazgo y un toque de picardía que la vuelve una de las figuras más comentadas del año.

Por qué Telefe levantó MasterChef este miércoles 29 de octubre

Telefe decidió levantar otra vez la emisión de MasterChef Celebrity. El reality debía comenzar una nueva semana de competencia, pero finalmente no saldrá al aire este miércoles 29 de octubre por la transmisión especial de la Copa Libertadores.

Esta noche, el canal de las pelotas televisará el partido de vuelta de la semifinal del torneo entre Racing Club y Flamengo. A raíz de que el partido terminará después de las 23, el inicio de una nueva semana del reality se dará el jueves 30 de octubre.