Escándalo de Tamara Falcó: así fue el momento en el que su novio le fue infiel

El escándalo de Tamara Falcó generó gran repercusión en la prensa internacional después de la cancelación de su compromiso con Íñigo Onieva.

La duquesa de Griñón había anunciado su boda con el empresario gastronómico días antes de la aparición del video en el que se ve al joven a los besos con una morocha en un festival de música de Nevada, Estados Unidos.

Pero la manera en la que Tamara Falcó se entera de este engaño es de una manera oscura y típica de una película de terror: le hackearon su celular. "Íñigo y Tamara estaban juntos, haciendo deporte. Habían hackeado el móvil a Tamara y en los estados de WhatsApp meten el vídeo… Hasta que ella se entera y resetea el móvil, la gente va viendo el vídeo… Yo lo pude ver”, contó el periodista Daniel Carande.

Al momento de ver estas imágenes, Falcó pide explicaciones a su pareja quien niega lo sucedido y asegura que son imágenes de 2019. : “Él le dice ‘no Tami no, esto es del 2019. Llevo la camiseta y el collar que siempre llevo a los festivales’. Ella se lo cree y se van a la boda”, reveló el periodista.

Tamara Falcó, hermana de Enrique Iglesias, canceló su compromiso a dos días de anunciarlo

Lo cierto es que, tras negarlo por algunas horas, Onieva no tuvo otra que admitir la verdad y, horas después de los sucedido, emite un comunicando aclarando todo y asumiendo su responsabilidad. "En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente", dice la carta de Íñigo.

La palabra de Tamara Falcó tras la ruptura

Lejos de huir de la prensa, Tamara Falcó habló esta semana con medios españoles sobre lo sucedido con su pareja Íñigo Onieva.

"‘El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo", dijo en diálogo con la prensa española.

"Es difícil de creer pero él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso pero yo he creído que una relación tiene que darte una libertad. La base es la confianza. Si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía problema con ello pero con un limite. Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza. Decidí apostar por mi novio... ex novio hasta que vi que era verdad", agregó.