Escándalo en la familia de Carlos Tévez: carta documentos y denuncias por despedir a empleadas en medio de la pandemia

Vanesa Mansilla, la esposa de Carlos Tévez, se encuentra involucrada en un escándalo comercial y laboral. Según trascendió la mujer recibió una carta documento de dos empleadas que fueron despedidas de un spa que, supuestamente le pertenecería, a pesar que ella lo niega rotundamente. En LAM mostraron todos los documentos y detallaron el caso.

“La denuncia es contra Vanesa Mansilla, la mujer de Carlos Tévez, dueña de Bella Flor Spa, un spa donde te hacen las manos, los pies, tratamientos para el pelo, que está en La Horqueta, en el barrio donde ellos viven. Ella dice que no es la dueña, lo inauguraron en el año 2018…”, comenzó diciendo Maite Peñoñori. “Y Tévez fue de casualidad”, dijo Ángel De Brito con ironía.

“Ahí sí fueron con toda la familia y estuvieron en la inauguración. Y a quien hoy dice que es la dueña, se llama Guadalupe Cano, pero en el día de la inauguración la presentó como la directora. Y hoy, cuando empiezan estos problemas con las empleadas, quieren hacer pasar como que el spa pertenece a ella”, detalló Maite.

Y agregó: “Pero todos dicen que ‘Siempre supimos que era Vanesa, venía Carlitos, venían las chicas’, ella está muy presente. No era una clienta y es un lugar al que se le invirtió mucho, es muy lindo, me dicen que es una casona enorme y que hay dos empleadas que la demandan a ella y le están mandando una carta documento donde se dan por despedidas y la intiman a que le paguen la indemnización correspondiente. Esa es la carta documento que estamos viendo y que se la mandan puntualmente a Vanesa, más allá de esta explicación que yo te decía y que ella da cuando las empleadas le empezaron a hacer los reclamos. Ella dice ‘yo no soy la dueña’”.

“Estas dos empleadas estaban en blanco, eran dos de las que tenía en blanco, todo el resto están en negro”, cerró Maite.