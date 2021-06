Este será clima astrológico para el 2 de Junio del 2021

Luna en cuarto menguante en Piscis, con Neptuno también transitando en el signo. ¿Sentis que las emociones están a flor de piel? ¿estás más sensible que de costumbre? La Luna los pone así, sumado a su ya de por sí naturaleza. Cáncer con algunos problemitas en el estómago, las cosas que no logran digerir teminan resonando en el cuerpo. Escorpio, espera mucho más de la pareja, no se conforma con migajas ni ser la segunda opción de nadie.

Hoy es Perro Magnético Blanco en el Calendario Maya

Siempre puedes un poquito más de lo que crees que puedes. Hay una canción de Alejandro Lerner que dice: “hago lo que puedo… puedo un poco más…”. Siempre podemos un poquitito más de lo que creemos. Aunque sea un poquitito, pero ese milimetro hace la diferencia. Un poco de auto confianza, otro poco de motivación, mucho de tu parte, predisposición, y así lograrás dar un paso más hacia delante. Lo imposible es posible si lo intentas. Aún cuando sientas que no tienes más fuerzas, por más que estés desanimado, siempre puedes seguir. Siéntate un momento, toma un respiro. Mira el cielo, llénate de energía, y luego sigue adelante.

AFIRMACION DEL DIA

Soy mucho más poderoso de lo que creo. Confío en mi fuerza interior.