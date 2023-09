Durante la jornada del jueves 27 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia de mediación por la causa que Estefi Berardi le inició a Yanina Latorre y Sofía Aldrey por la difusión de supuestos chats truchos entre ella y Fede Bal.

En "Poco Correctos", Estefi Berardi aclaró de qué se trata dicho proceso legal: "Lo va a explicar seguramente mejor Burlando, que es mi abogado, pero es por la difusión de información obtenida de manera ilegal. El tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron, nadie me vino a preguntar ni a chequear nada. Ella aseguró que los tenía y hay que ver cómo llegaron. Yo no supongo nada, pero por eso hay una investigación".

Qué dijo Estefi Berardi de Yanina Latorre

Con respecto a cómo se siente con la situación, Estefi Berardi apuntó directamente contra Yanina Latorre: "A veces uno en televisión se hace el vivo, se ríe o agrede y me da paz que el tema esté donde se tiene que resolver. Todo tiene consecuencias".

"No hubo acuerdo en la mediación y sobre lo que se va a pedir te lo puede decir mejor mi abogado, pero lo más importante es que se haga Justicia", aclaró Estefi Berardi para cerrar el tema. Por lo pronto solo resta esperar para saber cómo avanza la causa.