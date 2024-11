El desconsolado llanto de Emilia Mernes en medio de rumores de separación con Duki: "Ha sido una semana muy intensa"

Este jueves 14 de noviembre se celebró la edición 2024 de los Latin Grammy y Emilia Mernes estuvo presente, no solo como nominada, sino también arriba del escenario. Por su parte, para la artista no fue una semana fácil. Después de los rumores de infidelidad por parte de su pareja, las redes empezaron a notar que no se veía tan contenta como siempre.

En este sentido, la cantante no dio declaraciones sobre el tema, pero a veces el silencio dice más que mil palabras, y la falta de relatos por parte de ella y Duki nos da a entender que la separación ya podría ser un hecho. Sin embargo, la artista no dejó que sus emociones por su vida personal se mezclen con su vida laboral, y apareció en los Latin Grammy con la ilusión de quién asiste por primera vez a estos galardones.

Emilia Mernes en la red carpet de los Latin Grammy.

El desconsolado llanto de Emilia Mernes en medio de rumores de separación con Duki

Emilia Mernes ,de 28 años, fue nominada a “Mejor álbum vocal pop” por su disco “MP3”, lamentablemente no pudo ganar, ya que el premio se lo llevó Luis Fonsi por su disco “El viaje”. No obstante, la popstar logró dejar una huella en el evento después de cantar en vivo “No se ve” y demostrar arriba del escenario su talento en el canto y en el baile.

En este contexto, al finalizar su presentación, no pudo evitar a la prensa y dio una corta pero significativa declaración, donde su característica sonrisa se vio perdida entre sus ojos apagados. La cantante paró a dialogar con el notero de La Academia y no contuvo las lágrimas: “Perdón, estoy emocionada porque trabajamos mucho con el equipo. Ha sido una semana muy intensa”.

Además, se refirió a todo lo que representa para ella ser parte de esta premiación y expresó su agradecimiento con aquellos que le dieron la oportunidad de presentarse: “Es algo que soñé toda mi vida”.

Emilia Mernes rompió en llanto en medio de sus declaraciones a la prensa cuando bajó del escenario.

Por otro lado, y como ya es habitual en ella, Mernes no se olvidó de sus fans y los incluyó en su “sueño cumplido”: “Quiero agradecerles por el amor. A mis fans también que están ahí siempre bancándome y a mi equipo incondicional. Gracias por el espacio. Es un sueño cumplido”.

Si bien no mencionó directamente a Duki, la expresión en su rostro dijo mucho más que cualquier declaración. Sin embargo, Emilia demostró en más de una ocasión que arriba del escenario se olvida de todo, y pudo dar su presentación espléndida como siempre.

También, se dejó ver en la red carpet y posó ante las cámaras, donde deslumbró con su vestido strapless de escote en V y corte de sirena, con detalles de plumas rosadas, reflejando su brillo y hermosura, dos características de las que se apropió hace mucho tiempo y que no deja que ningún problema personal opaquen.

VFT