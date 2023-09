Federico Bal, el hijo de Carmen Barbieri, puso fin a los rumores de romance que lo rodearon en los últimos meses en relación con la periodista Estefi Berardi. Ambos estuvieron en el ojo de la tormenta cuando Sofía Aldrey, exnovia del actor, fue víctima de las infidelidades del mismo con diversas mujeres, entre ellas, la panelista de “Mañanisima”. Asimismo, se difundieron variedad de chats que involucraba a Fede Bal y Estefi Berardi, evidenciando el engaño de este hacia su pareja del momento.

Fede Bal y Estefi Berardi

Durante una entrevista en el programa "Mañanísima", el actor fue cuestionado sobre su supuesta relación con Berardi y aprovechó para aclarar las especulaciones acerca del amorío entre ellos.

Fede Bal aclaró los rumores de amorío con Estefi Berardi

Durante su participación en Mañanísima, Pampito y Carmen Barbieri , le preguntaron directamente a Fede Bal si había salido con Estefi Berardi, a lo que el actor negó rotundamente. “Nunca mamá”, expresó su hijo. Sin embargo, admitió que consideraba a la periodista como una chica atractiva, y aclaró que nunca tuvo la oportunidad de juntarse con ella debido a la constante presencia de su madre y otros conocidos en su entorno.

"A mí me parece una chica muy linda, se lo dije alguna vez, creo que sí. Pero no tuve la oportunidad, estaban todos en casa, mi madre abajo, ¿cómo voy a hacer yo algo?", comentó Federico.

Con un comentario inusual, Fede Bal desmintió cualquier tipo de rumor que lo involucrara en una relación amorosa con Estefi Berardi. Al ser interrogado sobre si había pasado algo entre él y la periodista durante una noche que compartieron juntos en Carlos Paz, el actor anticipó que no habría ocurrido nada entre ellos. "Yo soy muy ruidoso cuando doy amor... Entonces, si no escuchaste nada es porque no pasó nada", explicó el hijo de Carmen Barbieri.

Además, Fede Bal comentó que se encuentra soltero por el momento. A pesar de ello, su madre no parecía estar convencida y continuó preguntando sobre su vida amorosa. "¿Qué chica? No tengo ninguna chica... No estoy enamorado, no tengo cuándo enamorarme. No tengo tiempo de enamorarme de nadie, y tampoco le puedo dar una relación a nadie", manifestó el actor, negando los rumores de la supuesta relación con Estefi Berardi.

P,C