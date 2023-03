La panelista de Carmen Barbieri en “Mañanisima” y de Ángel de Brito en LAM, Estefi Berardi, siempre es activa en sus redes sociales. Siempre se encuentra interactuando con sus seguidores de Instagram respondiendo a las preguntas que le dejan en la cajita de sus historias. Luego de compartir una foto retro donde la bailarina estuvo presente en un show de Diego Torres y Chano Charpentier, llamó la atención que tenía como peinado un flequillo flogger.

Estefi se la ve con un look diferente al de hoy en día, ella se encuentra en el escenario, con el pelo rubio, el flequillo al costado y los laterales desmechados, es decir, los famosos flequillos flogger. La bailarina se burló de ella misma al ver la moda que usaba en aquel entonces: "Sí, hice ahí toda la carrera... Acá tenía 14 o 15 años... Y un peinado flogger que me da vergüenza".

Estefi Berardi y su flequillo flogger

Estefi Berardi y Delfina Wagner se dijeron de todo

La angelita Estefi Berardi tuvo un fuerte cruce en vivo con la periodista Delfina Wagner, quien estuvo invitada en LAM y se dijeron de todo. La picante pelea comenzó cuando la actual novia de Alfa, contó porque no le cae bien Estefi, quien se habría contactado con ella y a la joven no le gusto la forma en la que le preguntó si ella tuvo una salida con Chano: "Me consultó por una cuenta secundaria porque yo la tengo bloqueada, porque yo ya la conozco”, comento Delfina. "Sos una patotera", dijo la invitada al panel.

Estefi Berardi y Delfina Wagner tuvieron un fuerte cruce en vivo

Luego de tratarla de patotera y de ponerle los puntos por interrumpirla cuando ella hablaba, la joven le dijo: "No te importó preguntarle a la novia de Fede Bal si tenía ganas que le hagas lo que le hiciste" y remató: "Andá a tatuarte la carita de placer".

J.M