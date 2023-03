Delfina Wagner (19) llegó como invitada a LAM para hablar y cerrar de una vez por todas con los rumores de su relación con Alfa, participante de Gran Hermano.

En medio de la efervescencia del momento, Estefanía Berardi y Delfina Waganer protagonizaron un picante cruce donde a ninguna de las dos se le tembló la voz para atacar a la otra.

Todo comenzó cuando Delfina explicó cómo ocurrió todo cuando Estefanía se contactó con ella por primera vez a una cuenta secundaria para que le diera explicaciones y aclaraciones de su relación con Alfa. "Me consultó por una cuenta secundaria porque yo la tengo bloqueada, porque yo ya la conozco", dijo Delfina sobre Estefanía.

Fuerte cruce entre Estefanía Berardi y Delfina Wagner: "No puedo discutir con una burra".

"Estefi, estoy hablando yo", le dijo Delfina, luego de que la angelita no la dejara explicar que en el 2022, Estefanía la contactó para preguntarle por su romance con Chano. La periodista invitada trató de patotera a Estefanía. "Sos una patotera".

Los ánimos se caldearon feó y Estefanía sacó su dardo letal: "No puedo discutir con una burra". Delfina, que no se calla nada. Liquidó a Berardi. "No te importó preguntarle a la novia de Fede Bal si tenía ganas que le hagas lo que le hiciste" y remató: "Andá a tatuarte la carita de placer".

Delfina Wagner sobre Alfa

La periodista aclaró que con Alfa recién se están conociendo y si bien él es un "caballero y respetuoso" no significa que le gusta.

Delfina Wagner fue clara con su posición frente al polémico Alfa y el vínculo que los une por ahora. "Con Alfa vamos de a poquito" y sumó: "Alfa no es mi novio, pero es una persona muy atractiva" .

S.A.